بدء استقبال طلبات التوظيف لهيئة الشراء العام إلكترونياً حتى 5 حزيران المقبل

أعلن ، في بيان رسمي، عن فتح باب الترشيح لملء مركز رئيس متفرغ لهيئة الشراء العام، بالإضافة إلى أربعة مراكز لأعضاء متفرغين في الهيئة، وذلك ابتداءً من 15 أيا 2026 ولغاية 5 حزيران 2026 ضمناً. ودعا المجلس المواطنين اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاءة الذين تتوفر فيهم الشروط إلى تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، مشدداً على عدم قبول أي طلبات تقدم باليد.وأوضح البيان أن هذه الخطوة تعد المرحلة الأولى لتشكيل هيئة الشراء العام، وهي هيئة إدارية مستقلة تأسست بموجب القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021، وتُعنى بتنظيم الشراء العام والإشراف عليه ومراقبته، وتنسيق العمل بين الجهات الشارية وتقديم الدعم الفني لها، فضلاً عن تعزيز ومواكبة التحول الرقمي.وحول شروط الترشح، حدد الإعلان ضرورة حيازة المرشح شهادة في الاختصاصات المطلوبة، مع خبرة عملية مثبتة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الشراء العام، إلى جانب مؤهلات قيادية أو رقابية كقيمة مضافة.