الحجار بحث "العفو العام" وملفات إنمائية ونقابية مع الصادق والصايغ والهراوي



Advertisement

واستهل الوزير الحجار لقاءاته باجتماع مع النائب وضاح الصادق، تخلله استعراض المستجدات على الساحة المحلية، مع التركيز على المناقشات النيابية والسياسية المحيطة بملف قانون العفو العام. شهد مكتب والبلديات، أحمد ، اليوم، سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والنقابية المخصصة لمناقشة الأوضاع السياسية الراهنة والمشاريع الإنمائية.واستهل الوزير الحجار لقاءاته باجتماع مع النائب وضاح الصادق، تخلله استعراض المستجدات على الساحة المحلية، مع التركيز على المناقشات النيابية والسياسية المحيطة بملف قانون العفو العام.

كما انضم النائب الصادق إلى اجتماع لاحق عقده الوزير مع وفد من " لمنتجي الباطون الجاهز للاستعمال"، حيث تداول المجتمعون في أبرز التحديات والقضايا التي تواجه هذا القطاع الحيوي.



وفي إطار متابعة ، التقى وزير الداخلية النائب فيصل ، وجرى البحث في الأوضاع العامة بالبلاد إلى جانب ملفات إنمائية ومناطقية.



واختتم الحجار لقاءاته باستقبال رئيس بلدية بسكنتا، أنطوان الهراوي؛ حيث استعرض الطرفان المطالب الخدماتية والإنمائية للبلدة، وسط تشديد متبادل على ضرورة تعزيز وتفعيل آليات العمل البلدي لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.