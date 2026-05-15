إصابات في صفوف الطواقم الطبية إثر الغارات على قضاء صور

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو على بلدات في أدت في حصيلة غير نهائية إلى 37 جريحا وفق التالي:- قرب : عشرة جرحى من بينهم طفلان و3 سيدات ومن بين الجرحى 6 من الطاقم الطبي للمستشفى- المعشوق: 16 جريحا من بينهم طفل و6 سيدات وجريح الجنسية- المساكن: 7 جرحى من بينهم طفل- : 4 جرحى