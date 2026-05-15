رسامني التقى نائب منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان

Advertisement

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، ، اليوم في مكتبه، نائب منسّق للأمم المتحدة في ، .وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في البلاد، ومناقشة ملفات ، بالإضافة إلى استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المشاريع ذات الطابع الإنساني والخدماتي.كما تناول الجانبان الآليات الكفيلة بتحسين الخدمات ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، فضلاً عن متابعة المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الاستقرار ودعم مسار التعافي.