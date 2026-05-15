أعمال صيانة طارئة في هذه المنطقة في بيروت.. انتبهوا

صـدر عـن المديريـّة العامّـة لقــوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامّـةالبــلاغ التّالــي:باشرت إحدى الشّركات المتعهّدة بمعالجة “انخساف للطريق” في محلّة سليم سلام- على المسلك المؤدّي من كورنيش المزرعة باتّجاه المطاحن، حيث تبيّن وجود “ريغار مياه”.تمّ منع مرور السير من اتّجاه شارع باتجاه كورنيش المزرعة، صعودًا باتّجاه المطاحن، طيلة فترة الأشغال ولحين الانتهاء.لذلـك، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ والتّقيّد بالتدابير المتّخذة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.