حمود: شروط واشنطن وتل أبيب لنزع سلاح المقاومة تكرّس الذل في المفاوضات

Advertisement

أكد رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء " الشيخ ماهر ، في موقفه الأسبوعي، أن الاغتيالات والدمار والتهجير لم تمنع صواريخ المقاومة من الوصول إلى "كريات شمونة" و"مجدّو"، وتعطيل عشرات الدبابات ، معتبراً حديث الإعلام عن خرق لوقف إطلاق النار "مهزلة" تعكس الهزيمة.وانتقد حمود بشدة البيان الصادر عن الخارجية عقب الاجتماع الثلاثي اللبناني-الإسرائيلي-الأمريكي في 14 نيسان 2026، واصفاً بند "حق في الدفاع عن نفسها" بالفضيحة التي تجعل في خندق واحد مع أمريكا وإسرائيل ضد المقاومة.