بقيمة 7.5 مليون يورو.. مشروع تنموي ألماني لتعزيز تنافسية القطاع الزراعي اللبناني

أُطلق رسمياً في مشروع "تعزيز الاقتصاد المحلي في " (SEL)، بتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بقيمة 7.5 مليون يورو، وذلك عبر توقيع اتفاقية تعاون تنفيذية بين وزارة الزراعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).أهداف المشروع والمناطق المستهدفةوقع الاتفاقية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومدير مكتب الوكالة الألمانية في لبنان ماتياس فاغنر. ويهدف المشروع إلى:تعزيز تنافسية المزارعين والمؤسسات الزراعية الصغيرة والمتوسطة.تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الوصول إلى الأسواق.رفع الكفاءات التقنية والإدارية ودعم الاقتصاد الريفي.وتشمل أنشطة المشروع مناطق: ، وعكار، وجبل لبنان، والبقاع، لمساعدتها على الصمود والتعافي في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمناخية المتفاقمة.وأكد الوزير نزار هاني أن المشروع يترجم الرؤية الاستراتيجية للوزارة بالانتقال من "إدارة الأزمات" إلى "التنمية المستدامة والإنتاجية العالية"، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يواجه ضغوطاً متزايدة جراء الأزمات الاقتصادية والاعتداءات والتغير المناخي، مما يتطلب بناء شراكات دولية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني.من جانبه، شدد مدير مكتب الوكالة الألمانية ماتياس فاغنر على أن البرنامج يعد امتداداً لشراكة وثيقة ومتنامية مع وزارة الزراعة اللبنانية بهدف تحقيق أثر تنموي طويل الأمد وتطوير الأنظمة المحلية.