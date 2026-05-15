القطان: العفو العام مدخل لإنصاف الموقوفين الإسلاميين ورفض المزايدات السياسية بملفهم

Advertisement

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ الدكتور ، في موقفه الأسبوعي، أن أي عفو عام يطرح اليوم يجب أن يكون مدخلاً لرفع "الظلم التاريخي" عن الموقوفين الإسلاميين الذين سجنوا لسنوات دون محاكمات عادلة، داعياً الدولة إلى إطلاق سراحهم وتكريمهم والاعتذار منهم.وانتقد بشدة تقاعس رؤساء الحكومات والوزراء والمرجعيات السياسية والدينية السنية عن إنصاف أبنائهم طوال السنوات الماضية، محذراً من المتاجرين بآلام المعتقلين والمزايدين بملفهم اليوم. كما رفض وصم طائفة بعينها بالإرهاب، مؤكداً أن التطرف موجود في كل المذاهب، وأن قادرة على تحقيق هذا المطلب وإنهاء مأساة العائلات كما تعطل البلاد لتحقيق مآربها، واختتم بأن بناء الوطن يبدأ من كسر أغلال الظلم.