كيشيشيان زار بكركي متضامناً: للمحافظة على الاحترام المتبادل بين جميع الطوائف

وكان كيشيشيان قال في بيان: "ندين بشدة ونرفض أي اعتداء أو إهانة تستهدف أي مرجع روحي في ، إذ إن هذا الفعل المرفوض يتنافى مع القيم الأخلاقية والروحية التي تُشكل أساس العيش المشترك في لبنان. كما أن مثل هذا السلوك تجاه أي مرجعية دينية يُسيء إلى رسالتها التي تتجاوز النطاق الطائفي الضيق، لتتجذر في صلب الكيان الوطني ووحدته. فالقادة الروحيون ليسوا مجرد رموز دينية، بل هم حراس القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية، والمؤتمنون على نقلها إلى الأجيال ".أضاف: "في هذا السياق، نُعرب عن تضامننا الكامل مع صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال ، ونعتبر أن أي عبارات مهينة أو مسيئة تطال شخصه أو مقامه، إنما تعد إساءة موجهة إلى جميع المراجع الروحية دون استثناء. وإن المساس بهذه الرموز يشكل ضربة لوحدة الشعب، ولمقومات العيش المشترك التي قام عليها وطننا لبنان. كما أن القوانين في البلاد واضحة في رفض هذه الإساءات، ومحاسبة كل من يتجاوز هذه الحدود. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن، ندعو إلى الابتعاد عن الخطابات والأفعال المثيرة للانقسام، وإلى حصر الاختلاف في وجهات النظر ضمن الإطار السياسي والحضاري".