تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كيشيشيان زار بكركي متضامناً: للمحافظة على الاحترام المتبادل بين جميع الطوائف

Lebanon 24
15-05-2026 | 12:13
A-
A+
كيشيشيان زار بكركي متضامناً: للمحافظة على الاحترام المتبادل بين جميع الطوائف
كيشيشيان زار بكركي متضامناً: للمحافظة على الاحترام المتبادل بين جميع الطوائف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا آرام الأول كيشيشان في زيارة تضامن مع الراعي بعد الإساءات التي طالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement


وكان كيشيشيان قال في بيان: "ندين بشدة ونرفض أي اعتداء أو إهانة تستهدف أي مرجع روحي في لبنان، إذ إن هذا الفعل المرفوض يتنافى مع القيم الأخلاقية والروحية التي تُشكل أساس العيش المشترك في لبنان. كما أن مثل هذا السلوك تجاه أي مرجعية دينية يُسيء إلى رسالتها التي تتجاوز النطاق الطائفي الضيق، لتتجذر في صلب الكيان الوطني ووحدته. فالقادة الروحيون ليسوا مجرد رموز دينية، بل هم حراس القيم الإنسانية والأخلاقية والروحية، والمؤتمنون على نقلها إلى الأجيال القادمة".


أضاف: "في هذا السياق، نُعرب عن تضامننا الكامل مع صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ونعتبر أن أي عبارات مهينة أو مسيئة تطال شخصه أو مقامه، إنما تعد إساءة موجهة إلى جميع المراجع الروحية دون استثناء. وإن المساس بهذه الرموز يشكل ضربة لوحدة الشعب، ولمقومات العيش المشترك التي قام عليها وطننا لبنان. كما أن القوانين في البلاد واضحة في رفض هذه الإساءات، ومحاسبة كل من يتجاوز هذه الحدود. وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن، ندعو إلى الابتعاد عن الخطابات والأفعال المثيرة للانقسام، وإلى حصر الاختلاف في وجهات النظر ضمن الإطار السياسي والحضاري".

وختم: "إن لبنان اليوم أحوج ما يكون إلى التكاتف والوحدة والحوار. وبناء عليه، فلنحافظ على مبدأ الاحترام المتبادل بين جميع الطوائف والمسؤولين، صونا لروح لبنان الواحد ورسالتنا المشتركة".
مواضيع ذات صلة
أبي المنى زار ابو الحسن متضامناً: نعمل لدرء الفتنة ونحتكم للدولة والقضاء
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: لا نحارب شعوب المنطقة ولا نزال نطالب بالتعايش والاحترام المتبادل والسلام العادل معها
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش يحث جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار والامتثال للقانون الدولي في جميع الأوقات
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى لبنان في بكركي: ندعم احترام البطريرك وأعتقد أن الرئيس عون سيزور الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:32:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس الراعي

بشارة بطرس الراعي

مار بشارة بطرس

بطرس الراعي

بشارة بطرس

مار بشارة

الماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-05-15
Lebanon24
16:36 | 2026-05-15
Lebanon24
16:31 | 2026-05-15
Lebanon24
16:24 | 2026-05-15
Lebanon24
16:17 | 2026-05-15
Lebanon24
16:08 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24