|
لبنان

ما جديد المفاوضات في واشنطن؟ معلومات تكشف

Lebanon 24
15-05-2026 | 12:18
ما جديد المفاوضات في واشنطن؟ معلومات تكشف
قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنّ اتصالاً حصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والوفد اللبناني الموجود في واشنطن والذي عقد محادثات مع الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يكون هناك اتصال آخر عند الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت بيروت".
وذكرت المعلومات أنه "لم يُطرح خلال المفاوضات أي موضوع محرج للبنان، فيما الجانب الأميركي مُتفهم للمطالب اللبنانية"، موضحة أن "هناك صيغة جديدة لتمديد وقف إطلاق نار ولبنان يسعى لتثبيت الهدنة مع عدم قصف البنى التحتية المدنية".


وأكدت المعلومات أن "موقف الرؤساء الثلاثة موحد وثابت تجاه وقف إطلاق نار كامل وشامل"، مشيرة إلى أنّ "المحادثات في واشنطن ركزت على وقف النار وآليته ومدته من دون الدخول في تفاصيل الملفات الإضافية".
 
 
إلى ذلك، وصفت مصادر صحفية المفاوضات بـ"الجيدة والمنتجة"، مؤكدة أن "الاتجاه هو لإنجاز اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل".
 

وأوضحت المعلومات أن "مسودة عن بيان مشترك أميركي - لبناني - إسرائيلي وصلت إلى بعبدا وقد وضع عون ملاحظاته عليها وأرسلها إلى الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات"، وأكملت: "أي تفاهم قد يخرج من اجتماعات اليوم سيعكس وجود تقاطع واضح بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي بدفع أميركي حول هدف أساسي يتمثل بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية".
 

وتابعت: "ما يجري بحثه لا يرقى إلى اتفاق سلام نهائي بل إلى صيغة تقوم على مسارين سياسي وأمني مع بحث إمكانية إصدار إعلان سياسي مشترك يُصنَّف كتفاهم أولي أو إطار نوايا يمكن البناء عليه في المراحل المقبلة تمهيداً لمسار تفاوضي أطول".


