|
لبنان
ما جديد المفاوضات في واشنطن؟ معلومات تكشف
Lebanon 24
15-05-2026
|
12:18
قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنّ اتصالاً حصل بين رئيس الجمهورية
جوزاف عون
والوفد اللبناني الموجود في
واشنطن
والذي عقد محادثات مع الجانب
الإسرائيلي
، مشيرة إلى أنه "من المتوقع أن يكون هناك اتصال آخر عند الساعة الـ8.30 مساء بتوقيت
بيروت
".
وذكرت المعلومات أنه "لم يُطرح خلال المفاوضات أي موضوع محرج للبنان، فيما الجانب الأميركي مُتفهم للمطالب
اللبنانية
"، موضحة أن "هناك صيغة جديدة لتمديد وقف إطلاق نار ولبنان يسعى لتثبيت الهدنة مع عدم قصف البنى التحتية المدنية".
وأكدت المعلومات أن "موقف الرؤساء الثلاثة موحد وثابت تجاه وقف إطلاق نار كامل وشامل"، مشيرة إلى أنّ "المحادثات في واشنطن ركزت على وقف النار وآليته ومدته من دون الدخول في تفاصيل الملفات الإضافية".
إلى ذلك، وصفت مصادر صحفية المفاوضات بـ"الجيدة والمنتجة"، مؤكدة أن "الاتجاه هو لإنجاز اتفاق أمني بين
لبنان
وإسرائيل".
وأوضحت المعلومات أن "مسودة عن بيان مشترك أميركي - لبناني - إسرائيلي وصلت إلى
بعبدا
وقد وضع عون ملاحظاته عليها وأرسلها إلى الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات"، وأكملت: "أي تفاهم قد يخرج من اجتماعات اليوم سيعكس وجود تقاطع واضح بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي بدفع أميركي حول هدف أساسي يتمثل بحصر السلاح بيد
الدولة اللبنانية
".
وتابعت: "ما يجري بحثه لا يرقى إلى اتفاق سلام نهائي بل إلى صيغة تقوم على مسارين سياسي وأمني مع بحث إمكانية إصدار إعلان سياسي مشترك يُصنَّف كتفاهم أولي أو إطار نوايا يمكن البناء عليه في المراحل المقبلة تمهيداً لمسار تفاوضي أطول".
ما جديد المفاوضات الإيرانية - الأميركية؟ مسؤول يكشف
ما جديد المفاوضات الإيرانية - الأميركية؟ مسؤول يكشف
معلومات تكشف: هذا ما اتفق عليه الجانبان السوري واللبناني خلال اللقاء في دمشق
معلومات تكشف: هذا ما اتفق عليه الجانبان السوري واللبناني خلال اللقاء في دمشق
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
قناة إسرائيليّة تكشف ما قد تقوم به إسرائيل مع لبنان خلال المفاوضات
البيت الأبيض عن المقترح الإيراني الجديد: المفاوضات مستمرة ولن نكشف تفاصيلها
البيت الأبيض عن المقترح الإيراني الجديد: المفاوضات مستمرة ولن نكشف تفاصيلها
مقدمات النشرات المسائيّة
مقدمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2026-05-15
بعد التهديد.. القصف يطالُ صور وسقوط شهداء من المسعفين في حاروف
بعد التهديد.. القصف يطالُ صور وسقوط شهداء من المسعفين في حاروف
16:36 | 2026-05-15
آخر "ورطة إسرائيلية" في لبنان.. تقرير إسرائيلي يُعلن
آخر "ورطة إسرائيلية" في لبنان.. تقرير إسرائيلي يُعلن
16:31 | 2026-05-15
اليوم الدولي للأسر ينتهي بالاحتفالات... وفي لبنان مجبولا بالوجع
اليوم الدولي للأسر ينتهي بالاحتفالات... وفي لبنان مجبولا بالوجع
16:24 | 2026-05-15
بعد انتهاء جولة مفاوضات واشنطن اليوم.. ماذا أعلن الوفد اللبناني؟
بعد انتهاء جولة مفاوضات واشنطن اليوم.. ماذا أعلن الوفد اللبناني؟
16:17 | 2026-05-15
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
حزن وصدمة في الوسط الفني.. وفاة فنان شاب بشكل مُفاجئ! (صورة)
02:27 | 2026-05-15
الجولة الاولى من المفاوضات اللبنانية-الاسرائيلية: تعارض شديد واستبعاد وقف النار وتوقعات باعلان نوايا
الجولة الاولى من المفاوضات اللبنانية-الاسرائيلية: تعارض شديد واستبعاد وقف النار وتوقعات باعلان نوايا
22:03 | 2026-05-14
نصّ رسالة تلقاها نصرالله من السنوار.. "معاريف" تنشرها كاملة!
نصّ رسالة تلقاها نصرالله من السنوار.. "معاريف" تنشرها كاملة!
04:15 | 2026-05-15
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ كلام في تل أبيب يكشف
15:11 | 2026-05-15
بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟
بـ"الدرونات"... هل يستطيع "حزب الله" هزيمة إسرائيل؟
06:00 | 2026-05-15
