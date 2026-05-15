عن "أكياس النيكوتين".. هذا ما طلبه وزير الصحة

عقدت لمكافحة التدخين اجتماعاً اليوم في برئاسة وحضور العامة ركان ناصر الدين، والمدير العام العامة فادي سنان، وبمشاركة مايا روماني مستشارة وزير الصحة لشؤون التدخين، الدكتور في علم الأمراض في غازي الزعتري، والدكتورة نهال الحمصي ممثلة World Health Organization، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية والجمعيات الأهلية وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين وعدد من الخبراء والمعنيين.

Advertisement



واستهل وزير الصحة الاجتماع مرحّباً بالحضور، مؤكداً أهمية "تفعيل العمل الوطني المشترك للحد من التدخين ومخاطر منتجات التبغ والنيكوتين، لما لها من انعكاسات مباشرة على الصحة العامة ونسب الأمراض والاستشفاء".





وقدمت روماني عرضاً حول القانون 174، تناول واقع التبغ ومنتجاته وآليات تسويقه، إضافة إلى موضوع أكياس النيكوتين الذي شكّل محور نقاش بين المشاركين.





، عرض الزعتري المخاطر الصحية المرتبطة بأكياس النيكوتين، لا سيما على فئة الشباب، محذرًا من انتشار استخدامها في المدارس والجامعات من دون رقابة كافية.





وطلب وزير الصحة "إعداد دراسة علمية وقانونية موسعة حول هذه المنتجات، تتناول مخاطرها، والفرق بينها وبين اللصقات الطبية المخصصة للإقلاع عن التدخين، إضافة إلى آليات تنظيمها في الدول الأجنبية ودول الجوار".





كذلك، شدد المجتمعون على "ضرورة تفعيل تطبيق القانون 174 وتطويره ليشمل مختلف منتجات التبغ والنيكوتين، مع التأكيد على أهمية رفع الضرائب على هذه المنتجات باعتبارها من أبرز الوسائل الفعالة للحد من الاستهلاك.





وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير الصحة أبرز الخطوات التي تحققت مؤخرًا، ومنها إقرار التحذيرات المصورة على علب التبغ، والعمل على تدريب مراكز الرعاية الصحية لتصبح مراكز متخصصة للإقلاع عن التدخين. وفي ختام الاجتماع، استعرض وزير الصحة أبرز الخطوات التي تحققت مؤخرًا، ومنها إقرار التحذيرات المصورة على علب التبغ، والعمل على تدريب مراكز الرعاية الصحية لتصبح مراكز متخصصة للإقلاع عن التدخين.