لبنان
"الصحة" شجبت استهداف إسرائيل لمركز الرعاية الأولية في صور: خرق واضح لاتفاقيات جنيف
Lebanon 24
15-05-2026
|
13:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
شجبت
وزارة الصحة العامة
، اليوم الجمعة، استهداف العدو الاسرائيلي لمركز الرعاية الأولية في صور، مؤكدة أن ما حصل يمثل خرقاً واضحاً ومتكرراً لاتفاقيات
جنيف
.
وفي بيان لها، قالت الوزارة: "استهدف العدو
الإسرائيلي
استهدف بشكل مباشر
مركز الرعاية الصحية الأولية
في مدينة صور ما أدى إلى تسويته بالأرض والتسبب بأضرار كبيرة في
مستشفى حيرام
المجاور ما أدى إلى إصابة 6 من الطاقم الطبي للمستشفى. إن الوزارة تشجب إمعان العدو الإسرائيلي في نهجه الإجرامي ضد الأطقم الطبية والاسعافية، وإصراره على الاعتداء الممنهج على القطاع الصحي".
وأوضحت الوزارة أنَّ "الاعتداء على
مركز الرعاية الأولية
في صور طال منشأة طبية معروفة تديرها النجدة الشعبية وتشرف عليها
وزارة الصحة
العامة، من ضمن شبكة مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق
اللبنانية
، وهو ما يشكل خرقاً واضحا إضافيا ومتكرراً لاتفاقيات جنيف التي تكفل حماية المنشآت والوحدات الطبية والمستشفيات".
