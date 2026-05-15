لبنان

بشأن قضية فيديو الـ"LBCI" والإساءة للراعي.. قرار من المدعي العام

Lebanon 24
15-05-2026 | 14:07
بشأن قضية فيديو الـLBCI والإساءة للراعي.. قرار من المدعي العام
ختم النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، التحقيقات الأولية، التي جرت بإشرافه، في الإخبار المتعلّق بنشر المؤسسة اللبنانية للإرسال lbci فيديو كاريكاتوري من سلسلة angry birds "الطيور الغاضبة"، والاخبار المقدّم ضدّ المنشد علي بركات والناشط علاء أبو جبال وآخرين، على خلفية نشر وترويج صورة مسيئة للبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي.
Advertisement
 
 
وقرر القاضي الحاج، حفظ الاخبار وعدم إجراء أية ملاحقة بحق قناة Lbc والمدعوين بيتر جو بيار الضاهر وحسان الخطيب، لعدم توافر عناصر أي جرم بحقهم، فيما طلب من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ملاحقة بركات وأبو جبال وكل من يظهره التحقيق، بجرم "نشر رسومات كاريكاتورية والتعرض بشكل مسيء لغبطة البطريرك الراعي ولشخصه ومقامه، وتحقيراً له ولرمزيته الدينية وإثارة النعرات الطائفية، وتعكير صفو العيش المشترك بين المكونات اللبنانية".
 
 
