لبنان

تمديد "هدنة لبنان" لـ45 يوماً.. بيان من الخارجية الأميركية

15-05-2026 | 14:18
تمديد هدنة لبنان لـ45 يوماً.. بيان من الخارجية الأميركية
تمديد هدنة لبنان لـ45 يوماً.. بيان من الخارجية الأميركية photos 0
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أنَّ واشنطن استضافت محادثات بين إسرائيل ولبنان خلال يومي الخميس والجمعة، واصفة اللقاءات بـ"المثمرة".
وقالت الوزارة في بيان مسائي إنه "تم تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوماً إضافية لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدُّم.
 

وذكرت الوزارة أنَّ "المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان سيُستأنف مجدداً يومي 2 و3 حزيران المقبل"، مشيرة إلى أنه "سيتم إطلاق مسار أمني في البنتاغون في 29 أيار مع وفود عسكرية من لبنان واسرائيل"، وختمت: "نأمل أن تُسهم هذه المحادثات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة".
 
 
 
 


