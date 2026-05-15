تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح أجنبية

Lebanon 24
15-05-2026 | 14:49
A-
A+
سلام: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح أجنبية
سلام: كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح أجنبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن أي إنقاذ فعلي للبنان يتطلب العودة الواضحة إلى منطق الدولة السيّدة على قرارها، مشددًا على أن الدولة لا تقوم إلا بقرار وطني واحد يصدر عن مؤسساتها الدستورية، وسلاح واحد هو سلاح الجيش الوطني، وقانون واحد.

 وأضاف في خلال عشاء جمعية المقاصد الخيرية في بيروت، أن "كفانا مغامرات عبثية في خدمة مشاريع ومصالح اجنبية ... وآخرها حرب لم نخترها بل تم فرضها علينا، وقد ادّت الى احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية وموقعاً، بعدما كنا نسعى لإخراجها من نقاط خمس. وبعد كل هذا، مع ما حمله من قتل ودمار ونزوح ومآسي، يطلع علينا من يحاول ان يستخف بعقولنا ويسمي ذلك انتصارات، وكفانا تحريضاً وتخويناً. فهذا لا ولن يرهبنا. فنحن ثابتون على خياراتنا الوطنية، اقوياء بدعم غالبية اللبنانيين لها".

ورأى أن "الأكيد ان لا خروج لنا من محنتنا الا بمواجهة الحقيقة كاملة، على مرارتها، كي نتمكن معاً، أي جميعاً دون اقصاء او استقواء، من تحصين بنياننا الداخلي وتدعيم مؤسساتنا وحشد كل الدعم العربي والدولي لتعزيز موقفنا في المفاوضات الصعبة التي بدأت بالأمس، كما في المحافل الدولية التي توجهنا اليها لإرسال بعثة اممية لجمع الأدلة والوقوف على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل". 

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
ريفي لوفيق صفا: :يكفي مغامرات وعنتريات
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة إيران بالأمم المتحدة: محاولة أميركا تصوير مشروع قرارها في مجلس الأمن بأنه مدعوم دولياً عبثية ومضللة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بعثة إيران بالأمم المتحدة: واشنطن تحاول تصوير مشروع قرارها في مجلس الأمن بأنه مدعوم دوليًّا وهي محاولة عبثيّة ومضلّلة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاتصالات: استهداف الصحافيين تعبير عن عبثية الحرب
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:31:52 Lebanon 24 Lebanon 24

جمعية المقاصد الخيرية

جمعية المقاصد

نواف سلام

الدولة ال

المقاصد

إسرائيل

الدستور

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-05-15
Lebanon24
16:36 | 2026-05-15
Lebanon24
16:31 | 2026-05-15
Lebanon24
16:24 | 2026-05-15
Lebanon24
16:17 | 2026-05-15
Lebanon24
16:08 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24