لبنان

بعد انتهاء جولة مفاوضات واشنطن اليوم.. ماذا أعلن الوفد اللبناني؟

15-05-2026 | 16:17
بعد نهاية المفاوضات بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل ليل اليوم في واشنطن، صدر عن الوفد اللبناني بيان أعلن فيه "اختتام يومين من المفاوضات بوزارة الخارجية الأميركية في واشنطن".
وذكر البيان أن "المفاوضات الثلاثية التي جمعت لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل أفضت إلى تحقيق تقدّم دبلوماسي ملموس لصالح لبنان، حيث اتفقت الأطراف على تمديد وقف إطلاق النار القائم لمدة إضافية تبلغ 45 يوماً، بما يتيح إطلاق مسار أمني برعاية وتسهيل من الولايات المتحدة اعتباراً من 29 أيار، ويساهم في تثبيت الزخم السياسي الذي تحقق خلال الأيام الأخيرة".


كذلك، قال البيان إن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها هي:


- الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً إضافية بالتوازي مع التقدم في المسارين الأمني والسياسي.

- إطلاق مسار سياسي رسمي يعكس انخراط لبنان البنّاء في المفاوضات، ويعزز فرص التوصل إلى تسوية سلمية دائمة.

- من المقرر أن يُعقد الاجتماع المقبل يومي 2 و3 حزيران في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.

- ستتولى الولايات المتحدة تسهيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق العسكري بين لبنان وإسرائيل بصورة استباقية، بما يشمل مساراً أمنياً يُفترض أن ينطلق في 29 أيار في مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن.

- التزام الأطراف مراجعة التقدم المحرز بهدف تمديد وقف إطلاق النار لفترة إضافية في حال أسفرت مسارات التفاوض عن نتائج إيجابية.
 
ورحب الوفد اللبناني بالنتائج التي تم التوصل إليها اليوم. إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أميركية يوفّران هامشاً ضرورياً من الاستقرار لشعبنا، ويعززان مؤسسات الدولة، ويفتحان مساراً سياسياً نحو تهدئة واستقرار دائمين. وسيواصل لبنان انخراطه البنّاء في المفاوضات، بالتوازي مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه وسلامتهم.


كذلك، أكد التزامه الثابت بالتوصل إلى اتفاق يعيد بصورة كاملة السيادة الوطنية اللبنانية، ويضمن أمن جميع المواطنين وعودتهم. ويتمثل هدفنا في تحويل الزخم الحالي لوقف إطلاق النار إلى اتفاق شامل ودائم يصون كرامة الشعب اللبناني وأمنه ومستقبله.


الركائز الأساسية للموقف اللبناني:


- استعادة السيادة:


تتمثل الأولوية القصوى للبنان في استعادة سلطة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن حماية الحدود، وصون السيادة الوطنية، وتأمين سلامة المواطنين.


- عودة النازحين وإعادة الإعمار:
 

يواصل لبنان التزامه بتأمين العودة الآمنة والكريمة للمدنيين النازحين إلى الجنوب، بدعم من مساعدات اقتصادية فاعلة وجهود إعادة إعمار مستدامة.


- الإفراج عن المحتجزين واستعادة الرفات:


يواصل لبنان العمل من أجل الإفراج عن جميع اللبنانيين المحتجزين واستعادة رفات الشهداء والمتوفين.


- آلية تحقق مستقلة:


لتفادي إخفاقات الترتيبات السابقة، يتمسك لبنان بآلية تنفيذ مرحلية وقابلة للتحقق، مدعومة بضمانات أميركية، بما يضمن تنفيذ جميع الالتزامات من دون المساس بالسيادة اللبنانية.


إن لبنان يتفاوض من أجل مستقبل تُحترم فيه حدوده، وتُصان سيادته حصراً عبر مؤسساته الشرعية وفي مقدّمها الجيش اللبناني، ويتمكن شعبه من العيش بأمن وسلام واستقرار دائمين".

