تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

آخر "ورطة إسرائيلية" في لبنان.. تقرير إسرائيلي يُعلن

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-05-2026 | 16:31
A-
A+

آخر ورطة إسرائيلية في لبنان.. تقرير إسرائيلي يُعلن
آخر ورطة إسرائيلية في لبنان.. تقرير إسرائيلي يُعلن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً أشارت فيه إلى أن إسرائيل تواجه معضلة خطيرة على صعيد جبهة لبنان، لاسيما مع استمرار "حزب الله" بإطلاق صواريخه وطائراته المُسيرة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي.
Advertisement

التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" ذكر أنَّ "حزب الله وضع نصب عينيه هدف تهديد وإيذاء سكان المستوطنات الإسرائيلية وتدمير إسرائيل، وذلك رغم تكبده خسائر فادحة خلال العامين الماضيين"، وتابع: "لقد دُمرت المنازل في القرى الحدودية اللبنانية التي استُخدمت في عمليات نفذها الحزب، فيما تم إجلاء مئات الآلاف من السكان الشيعة من منازلهم لحمايتهم، وهم الآن لاجئون في وطنهم، ولن يعودوا حتى يُنزع سلاح حزب الله. وهنا أيضاً، يجب علينا إتمام المهمة لضمان إزالة التهديد عن سكان الشمال وعن دولة إسرائيل بأكملها".

وأكمل: "بالأمس، رفع حزب الله مستوى المواجهة، إذ تم إطلاق النار باتجاه روش حانكارا وكريات شمونة، ناهيك عن إطلاق النار على زرعيت بالإضافة إلى هجوم طال قوات الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر في جنوب لبنان".

واعتبر التقرير أن "كل هذه الهجمات تمّت بموافقة إيران وتشجيعها"، موضحاً أنه "في حوارها مع أميركا، تتخذ طهران موقفاً مُتشدداً وكأنها انتصرت في معركة استمرت أربعين يوماً".

ورأى التقرير أن "إسرائيل الآن محاصرة في زاوية لا تستطيع كبح جماحها"، مشيراً إلى أنَّ "عدم اتخاذها أي إجراء للرد على أحداث الأمس، أو لمعاقبة العدو، أو لتعزيز قدراته الردعية، يُعدّ دليلاً على ضعف القيادة السياسية"، وتابع: "لقد تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته منذ فترة طويلة إلى السادس من تشرين الأول 2023، فيما سياسة الاحتواء وتقييد قدرات الجيش الإسرائيلي أمرٌ مثير للقلق".

واستكمل: "الشيء الوحيد المقبول هو أن عدم الرد يعود إلى نية إسرائيل التحرك بقوة ضد إيران في الأيام المقبلة. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون سكان الشمال وحدهم في ورطة، بل دولة إسرائيل بأكملها، لأننا عدنا إلى ردع إسرائيل لمنظمة حزب الله كما كان الحال قبل هجوم 7 تشرين الأول 2023".

ورأى التقرير أن "إعلان الجيش الإسرائيلي عن شرائه آلاف الأمتار المربعة من الشباك لصد الطائرات المسيّرة أمرٌ مثير للقلق"، وتابع: "عندما يبدأ جيشٌ ما بالاستثمار في التدابير الدفاعية، فهذا مؤشرٌ على أنه يواجه مشكلة، وأفضل طريقة للتعامل مع أي نوع من التهديدات العسكرية هي الهجوم".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل ستوقف إسرائيل قتالها ضد "حزب الله"؟ إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"هدنة مؤقتة في لبنان"؟ إقرأوا آخر تقرير
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي يكشف عن إحباط محاولة لـ"حزب الله" لاقتحام موقع عسكري داخل لبنان!
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر تقرير إسرائيلي.. ماذا فعلت إيران بعد "وقف إطلاق النار" مع أميركا؟
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 04:34:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

نتنياهو

لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:03 | 2026-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-05-15
Lebanon24
16:36 | 2026-05-15
Lebanon24
16:24 | 2026-05-15
Lebanon24
16:17 | 2026-05-15
Lebanon24
16:08 | 2026-05-15
Lebanon24
16:00 | 2026-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24