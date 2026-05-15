لبنان
آخر "ورطة إسرائيلية" في لبنان.. تقرير إسرائيلي يُعلن
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
15-05-2026
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريراً جديداً أشارت فيه إلى أن
إسرائيل
تواجه معضلة خطيرة على صعيد جبهة
لبنان
، لاسيما مع استمرار "
حزب الله
" بإطلاق صواريخه وطائراته المُسيرة باتجاه قوات الجيش
الإسرائيلي
.
التقرير الذي ترجمهُ
"
لبنان24
"
ذكر أنَّ "حزب الله وضع نصب عينيه هدف تهديد وإيذاء سكان المستوطنات
الإسرائيلية
وتدمير إسرائيل، وذلك رغم تكبده خسائر فادحة خلال العامين الماضيين"، وتابع: "لقد دُمرت المنازل في القرى الحدودية
اللبنانية
التي استُخدمت في عمليات نفذها الحزب، فيما تم إجلاء مئات الآلاف من السكان الشيعة من منازلهم لحمايتهم، وهم الآن لاجئون في وطنهم، ولن يعودوا حتى يُنزع سلاح حزب الله. وهنا أيضاً، يجب علينا إتمام المهمة لضمان إزالة التهديد عن سكان
الشمال
وعن دولة إسرائيل بأكملها".
وأكمل: "بالأمس، رفع حزب الله مستوى المواجهة، إذ تم إطلاق النار باتجاه روش حانكارا وكريات شمونة، ناهيك عن إطلاق النار على زرعيت بالإضافة إلى هجوم طال قوات الجيش الإسرائيلي داخل الخط الأصفر في
جنوب لبنان
".
واعتبر التقرير أن "كل هذه الهجمات تمّت بموافقة
إيران
وتشجيعها"، موضحاً أنه "في حوارها مع أميركا، تتخذ
طهران
موقفاً مُتشدداً وكأنها انتصرت في معركة استمرت أربعين يوماً".
ورأى التقرير أن "إسرائيل الآن محاصرة في زاوية لا تستطيع كبح جماحها"، مشيراً إلى أنَّ "عدم اتخاذها أي إجراء للرد على أحداث الأمس، أو لمعاقبة العدو، أو لتعزيز قدراته الردعية، يُعدّ دليلاً على ضعف القيادة السياسية"، وتابع: "لقد تراجع رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو
وحكومته منذ فترة طويلة إلى السادس من تشرين الأول 2023، فيما سياسة الاحتواء وتقييد قدرات الجيش الإسرائيلي أمرٌ مثير للقلق".
واستكمل: "الشيء الوحيد المقبول هو أن عدم الرد يعود إلى نية إسرائيل التحرك بقوة ضد إيران في الأيام المقبلة. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون سكان الشمال وحدهم في ورطة، بل دولة إسرائيل بأكملها، لأننا عدنا إلى ردع إسرائيل لمنظمة حزب الله كما كان الحال قبل هجوم 7 تشرين الأول 2023".
ورأى التقرير أن "إعلان الجيش الإسرائيلي عن شرائه آلاف الأمتار المربعة من الشباك لصد الطائرات المسيّرة أمرٌ مثير للقلق"، وتابع: "عندما يبدأ جيشٌ ما بالاستثمار في التدابير الدفاعية، فهذا مؤشرٌ على أنه يواجه مشكلة، وأفضل طريقة للتعامل مع أي نوع من التهديدات العسكرية هي الهجوم".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
