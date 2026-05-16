النبطية هدف اسرائيلي استراتيجي وهذه هي الاسباب

16-05-2026 | 01:15
النبطية هدف اسرائيلي استراتيجي وهذه هي الاسباب
لفت مصدر عسكري لبناني متابع يومياً ودورياً للوضع الأمني في الجنوب، إلى أن مجريات العملية العسكرية، وخاصة من ناحية العدو الإسرائيلي، تدل على هدف استراتيجي واحد يتمثل بالوصول إلى منصات إطلاق الصواريخ في المناطق المرتفعة التي لا تزال قادرة على إصابة إصبع الجليل، وهي: عربصاليم، النبطية الفوقا، إقليم التفاح، وجبل الريحان.
وأشار المصدر إلى أن استراتيجية "حزب الله" منذ بداية الحرب كانت نقل هذه المنصات إلى تلك البلدات، انطلاقاً من قناعته بأن كل قرى الحافة الأمامية والخط الثاني ستسقط، وهو ما حصل بالفعل، حيث انحصرت منصات الصواريخ المباشرة وغير المباشرة في هذه البلدات ومحيطها.
أضاف أن الوصول إلى هذه المناطق بات، من وجهة النظر العسكرية الإسرائيلية، أمراً بديهياً بهدف إنهاء هذا الخطر.
وختم  بالقول إن النبطية تُعتبر أيضاً هدفاً، وإذا ما تم الدخول إلى تلك المناطق فلن يكون هناك خروج منها قبل تسليمها للجيش اللبناني المعزّز أو لقوات متعددة الجنسيات بعد "تنظيفها"، وفق تعبير المصدر.
 
