النبطية هدف اسرائيلي استراتيجي وهذه هي الاسباب

لفت مصدر عسكري لبناني متابع يومياً ودورياً للوضع الأمني في الجنوب، إلى أن مجريات العملية العسكرية، وخاصة من ناحية العدو ، تدل على هدف استراتيجي واحد يتمثل بالوصول إلى منصات إطلاق الصواريخ في المناطق المرتفعة التي لا تزال قادرة على إصابة إصبع ، وهي: عربصاليم، ، إقليم التفاح، وجبل .وأشار المصدر إلى أن استراتيجية " " منذ بداية الحرب كانت نقل هذه المنصات إلى تلك البلدات، انطلاقاً من قناعته بأن كل قرى الحافة الأمامية والخط الثاني ستسقط، وهو ما حصل بالفعل، حيث انحصرت منصات الصواريخ المباشرة وغير المباشرة في هذه البلدات ومحيطها.أضاف أن الوصول إلى هذه المناطق بات، من وجهة النظر العسكرية ، أمراً بديهياً بهدف إنهاء هذا الخطر.وختم بالقول إن النبطية تُعتبر أيضاً هدفاً، وإذا ما تم الدخول إلى تلك المناطق فلن يكون هناك خروج منها قبل تسليمها للجيش اللبناني المعزّز أو لقوات متعددة الجنسيات بعد "تنظيفها"، وفق تعبير المصدر.