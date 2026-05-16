إنذار إسرائيلي الى هذه القرى.. ابتعدوا 100 متر

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الصنوبر, كوثرية السياد, المروانية, الغسانية, تفاحتا, ارزي (صيدا), البابلية, انصار (النبطية), البيسارية
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش… pic.twitter.com/kw3qIceK1A
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 16, 2026
