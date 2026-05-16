إنذار إسرائيلي الى هذه القرى.. ابتعدوا 100 متر

🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش… pic.twitter.com/kw3qIceK1A — (@AvichayAdraee) May 16, 2026

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انذاراً عاجلاً الى المتواجدين في البلدات والقرى التالية: قعقعية الصنوبر، كوثرية السياد، المروانية، الغسانية، ، ارزي (صيدا)، البابلية، انصار (النبطية)، البيسارية.وكتب: في ضوء قيام بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر الجيش الاسرائيلي للعمل ضده بقوة. الجيش الاسرائيلي لا ينوي المساس بكم، ولذلك وحرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضي مفتوحة.وتابع: كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!