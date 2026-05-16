للتعيين في رئاسة وعضوية هيئة الشراء العام.. مجلس الخدمة المدنية يدعو للترشح

Advertisement

أعلن في بيان عن "فتح المجال لملء مركز رئيس متفرغ لهيئة الشراء العام ومركز عضو متفرغ في الهيئة (عدد4)، اعتبارا من 15/5/2026 ولغاية 5/6/2026 ضمنا"، داعيا "اللبنانيين من أصحاب الاختصاص والكفاية الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة إلى التقدم بطلبات ترشيحهم ضمن المهلة المحددة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمجلس الخدمة المدنية، على ألا تقبل طلبات الترشيح المقدمة باليد أو خلافا لذلك".ولفت البيان الى أن "هذا الإعلان يأتي كخطوة أولى لتشكيل هيئة الشراء العام التي هي هيئة إدارية مستقلة، أنشئت بموجب القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021، وتضطلع بمهام تنظيم الشراء العام والإشراف عليه ومراقبته وتطوير إجراءاته ونظمه وأدائه، والتنسيق بين مختلف الجهات الشارية وتقديم المساندة الفنية والإرشاد لها، ويتولى شاغلي رئاسة وعضوية الهيئة مهاما أساسية في تطوير نظام الشراء العام، ورسم سياساته، وتعزيز والامتثال، ومواكبة التحول الرقمي، فضلا عن الإسهام في تحديث إطاره القانوني والتنظيمي".اضاف: "وحدد الإعلان الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها في المرشحين، والتي أبرزها حيازة شهادة في أحد الاختصاصات المحددة في متنه، وتوافر خبرة عملية مثبتة لا تقل عن عشر سنوات في مجال الشراء العام، إلى جانب عدد من المؤهلات والخبرات الإضافية التي تعد قيمة مضافة، ولا سيما الخبرة القيادية أو الرقابية".وشدد المجلس على "ضرورة استيفاء المرشح كامل الشروط المطلوبة، وتنظيم ملف بالمستندات المثبتة للمؤهلات العلمية والخبرات العملية"، داعيا "الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على نصي الإعلانين المنشورين على موقعه الرسمي https://portal.csb.gov.lb/ar/FirstCategory/Default والتقيد بجميع الشروط والإجراءات المحددة فيهما".