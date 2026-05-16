لبنان

للمسافرين عبر "الميدل ايست".. تعديلات اضافية على جدول مواعيد الرحلات

Lebanon 24
16-05-2026 | 04:31
للمسافرين عبر الميدل ايست.. تعديلات اضافية على جدول مواعيد الرحلات
أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديلات اضافية حول جدول رحلاتها للفترة الممتدة من الجمعة 16 ايار ولغاية الاحد 31 ايار 2026، وفقاً للتالي:
1تعديلات جدول رحلات الشركة الى أوروبا:

-تعلن الشركة عن الغاء رحلتها من والى بروكسيل المجدولة ليوم الأربعاء في 27 ايار 2026 تحت رقم ME215/216

2 تعديلات جدول رحلات الشركة الى الشرق الأوسط :

- يستمر تعليق رحلات الشركة من والى النجف مع الابقاء على 3 رحلات مجدولة  تحت رقم ME326/327 لايام الأحد في 24 و 31 ايار ويوم الخميس في 28 ايار2026 بحيث تقلع هذه الرحلات من بيروت في تمام الساعة 17:30 مساءاً وتقلع من النجف في تمام الساعة 20:10 مساء بالتوقيت المحلي لكل مدينة.

-ستقوم الشركة بتشغيل 7 رحلات اسبوعياً  من والى بغداد على ان يتم زيادتها اعتباراً من 31 ايار 2026 لتصبح بواقع 9 رحلات اسبوعيا، وعليه فأن جدول رحلات الشركة من والى بغداد يصبح كالتالي:

 
 


3 تعديلات جدول رحلات الشركة الى الخليج العربي:

- ستقوم الشركة بزيادة عدد رحلاتها من والى الدوحة اعتباراً من 26 ايار 2026 لتصبح بواقع 11 رحلة اسبوعياً وفقاً للجدول التالي:
 
 
 

- بالإضافة الى الرحلات الاضافية المشغلة الى الرياض، وعطفاً على اعادة تسيير رحلات الشركة من والى الدمام فأن الشركة ستقوم بتشغيل رحلة اضافية من الدمام الى بيروت بيانتها كالتالي:
 
 

