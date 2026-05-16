تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إحدى أخطر عصابات سلب وسرقة الدّرّاجات الآليّة بقوّة السّلاح في قبضة القوى الامنية.. هذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
16-05-2026 | 04:28
A-
A+
إحدى أخطر عصابات سلب وسرقة الدّرّاجات الآليّة بقوّة السّلاح في قبضة القوى الامنية.. هذا ما ضبط بحوزتهم
إحدى أخطر عصابات سلب وسرقة الدّرّاجات الآليّة بقوّة السّلاح في قبضة القوى الامنية.. هذا ما ضبط بحوزتهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، تمكّنت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 14-5-2026، من توقيف شخصَين بالجرم المشهود في محلّة الكولا، أثناء محاولتهما سرقة درّاجة آليّة، وهما:
Advertisement

ط. ت. (مواليد عام 2005، لبناني)

ي. ج. (مواليد عام 1992، سوري).

كما تبيّن أنّ بحقّ الأوّل /4/ مذكّرات توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرائم سلب وسرقة بقوّة السلاح.

وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما مسدّسان حربيّان مذخّران وجاهزان للاستعمال، بالإضافة إلى سكّين، كانا يستخدمانها في تنفيذ عمليّاتهما الجرميّة وترويع المواطنين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتأليف عصابة مسلّحة وتنفيذ سلسلة من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح وسرقة الدّرّاجات الآليّة في عددٍ من مناطق بيروت وجبل لبنان، منها: خلدة، الروشة، الرملة البيضاء، الدامور، الدورة، السعديات، الجناح وغيرها.

كما اعترفا باتّباع أساليب جرميّة متعدّدة، أبرزها:

-افتعال إشكالات مع سائقي الدّرّاجات الآليّة بهدف إنزالهم عنها وسلبها.

– سلب مبالغ ماليّة وهواتف خلويّة من المّارة تحت تهديد السّلاح.

– سلب درّاجات آليّة عائدة لعمّال توصيل ونازحين.

كذلك، كشفت التّحقيقات أنّهما ينشطان ضمن شبكة منظّمة تعمل على سرقة الدّرّاجات الآليّة وتخزينها داخل مستودع في محلّة صبرا، تمهيدًا لبيعها وتقاسم الأرباح.

أودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.
مواضيع ذات صلة
هذا ما هو أخطر من الحرب
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان اجتماع نواب بيروت: لإعلان بيروت مدينة خالية من السّلاح والدعوة إلى تنفيذ انتشار أمني فعّال وشامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية بما يضمن حماية المواطنين من دون أيّ سلاح خارج الشرعيّة
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إيسنا عن الشرطة الإيرانية: القبض على 35 عنصرا من المرتزقة في 9 محافظات بالبلاد وضبط أسلحة بحوزتهم
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نفّذا عمليات سلب بقوة السلاح.. هل وقعتم ضحيتهما؟ (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
16/05/2026 15:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الرملة البيضاء

جبل لبنان

الدامور

القضاء

بيروت

السعدي

الدورة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:37 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:52 | 2026-05-16
Lebanon24
07:48 | 2026-05-16
Lebanon24
07:37 | 2026-05-16
Lebanon24
07:15 | 2026-05-16
Lebanon24
07:04 | 2026-05-16
Lebanon24
06:45 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24