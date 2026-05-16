إحدى أخطر عصابات سلب وسرقة الدّرّاجات الآليّة بقوّة السّلاح في قبضة القوى الامنية.. هذا ما ضبط بحوزتهم

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، تمكّنت دوريّة من مفرزة استقصاء في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 14-5-2026، من توقيف شخصَين بالجرم المشهود في محلّة الكولا، أثناء محاولتهما سرقة درّاجة آليّة، وهما:ط. ت. (مواليد عام 2005، لبناني)ي. ج. (مواليد عام 1992، سوري).كما تبيّن أنّ بحقّ الأوّل /4/ مذكّرات توقيف وبلاغ بحث وتحرٍّ بجرائم سلب وسرقة بقوّة السلاح.وبتفتيشهما، ضُبط بحوزتهما مسدّسان حربيّان مذخّران وجاهزان للاستعمال، بالإضافة إلى سكّين، كانا يستخدمانها في تنفيذ عمليّاتهما الجرميّة وترويع المواطنين.بالتحقيق معهما، اعترفا بتأليف عصابة مسلّحة وتنفيذ سلسلة من عمليّات السّلب بقوّة السّلاح وسرقة الدّرّاجات الآليّة في عددٍ من مناطق بيروت وجبل ، منها: ، الروشة، ، ، ، السعديات، الجناح وغيرها.كما اعترفا باتّباع أساليب جرميّة متعدّدة، أبرزها:-افتعال إشكالات مع سائقي الدّرّاجات الآليّة بهدف إنزالهم عنها وسلبها.– سلب مبالغ ماليّة وهواتف خلويّة من المّارة تحت تهديد السّلاح.– سلب درّاجات آليّة عائدة لعمّال توصيل ونازحين.كذلك، كشفت التّحقيقات أنّهما ينشطان ضمن شبكة منظّمة تعمل على سرقة الدّرّاجات الآليّة وتخزينها داخل مستودع في محلّة ، تمهيدًا لبيعها وتقاسم الأرباح.أودع الموقوفان مع المضبوطات المرجع المعني لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين.