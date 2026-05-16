فيديو من داخل نفق لـحزب الله..شاهدوا محتوياته

نشرت قناة "الحرة" مقطع فيديو جديد يوثق دخول أحد مراسليها إلى داخل نفق تابع لـ" "، سبق أن اكتشفه الجيش في بلدة - .

Advertisement

وأظهر الفيديو النفق ومحتوياته، فيما قال المراسل إن هذا النفق يقع في عمق 25 متراً تحت الأرض.

ويقول المراسل إنَّ النفق كان مجهزاً ببراميل من المحروقات ناهيك عن وجود خزانات مياه بالإضافة إلى أطعمة ونظام تهوئة، مشيراً إلى أنَّ المكان المُكتشف كان يضمن لعناصر "حزب الله" البقاء لفترات طويلة.