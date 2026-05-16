تقرير إحصائيّ جديد لبلدية صيدا عن مؤشرات النزوح

أصدرت "خلية والأزمات" في بلدية ، بالتعاون مع "المرصد الحضري لصيدا" (Saida Urban Observatory) وبدعم من " للتنمية البشرية المستدامة"، التقرير الإحصائي الجديد لحصيلة النزوح في المراكز المعتمدة حتى تاريخ 15 أيار 2026.وأظهرت المقارنة اللوجستية في اخر بيان عن المؤشرات عودة الارتفاع الطفيف في أعداد الوافدين إلى مراكز الإيواء، ورغم الضغط الإضافي الناتج عن دخول عائلات وافدة جديدة إلى المراكز خلال الأسبوع المنصرم، حافظت بالتعاون مع شركائها على مستويات استجابة متقدمة، مع تسجيل تفاوتات طفيفة في بعض القطاعات بفعل حركة التوزيع والاستهلاك.إن الارتفاع المستجد في أعداد (بواقع 335 وافداً جديداً) يضع البلدية وغرفة عملياتها أمام تحديات إضافية لاستدامة الدعم، وهي تجدد دعوتها لكافة الجهات المانحة لمواكبة هذه المتغيرات، مؤكدة أن جهود متطوعيها ستبقى مستمرة لرفع نسب التغطية في كافة القطاعات لتأمين كرامة أهلنا الضيوف.