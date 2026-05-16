لبنان
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
Lebanon 24
16-05-2026
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يوم الجمعة، أعلنت
وزارة الخارجية
الأميركية تمديد "هدنة
لبنان
" لمدة 45 يوماً في أعقاب جولة ثالثة من مفاوضات جرت في
واشنطن
بين
إسرائيل
ولبنان.
وفي السياق، يرى خبراء أن هذه الهدنة تمثل نقطة إيجابية للدبلوماسية
اللبنانية
، يمكن البناء عليها لتأسيس مسار تفاوضي متتالٍ يجنب لبنان الحرب، ويشيرون في الوقت نفسه إلى أن
حزب الله
قد يتعامل مع هذا التطور بنوع من التصعيد لفرض وجوده على طاولة المفاوضات.
ويقول تقرير نشره موقع "إرم نيوز" الإماراتي إنه "وفقاً لهذه المعطيات، وحتى يتم تثبيت بنود هذه الهدنة، من المتوقع استثناء مواقع "حزب الله"؛ ما يعني استمرار استهدافه وضرب مواقعه بشكل منعزل عن مسار المحادثات الرسمية.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإنه من غير المعروف ما إذا كان وقف إطلاق النار سيكون شاملاً أم جزئياً، علماً أن إسرائيل أعلنت مراراً وتكراراً أنها لا يمكن أن توافق على وقف إطلاق النار يسمح لحزب الله بأن يعيد تكوين قدراته العسكرية.
في الوقت نفسه، يلفت التقرير إلى الهدنة يمكن أن توفر استمراراً في مسار المفاوضات تعكس أجواء يمكن البناء إيجابياً عليها ودليل ذلك الجولة الرابعة من المفاوضات ومراكمة ما أصبح متفقا عليه، ومنها تثبيت الهدنة كمنطلق؛ لأن تمديدها مرة بعد مرة يعني تثبيت الهدنة على الأمد
الطويل
.
ويعتبر التقرير أن "حزب الله زاد من وتيرة العمليات العسكرية خلال المفاوضات ليلفت الأنظار إليه، رغبة منه في إشراكه في المفاوضات أو إشراك لبنان بطاولة إسلام آباد ومفاوضات
إيران
مع
الولايات المتحدة
، وهذا أمر تم تخطيه نتيجة استمرار المفاوضات اللبنانية
الإسرائيلية
في واشنطن، بمعزل عما تؤول إليه الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران".
(إرم نيوز)
