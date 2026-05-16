اتحاد بلديات الكورة بحث في مشروع "الحدّ من النفايات وخلق فرص عمل"

اجتمع رئيس واعضاء والمشاريع في الاتحاد مع جمعية LIVE LOVE ممثلة برئيس الجمعية ادوار ومسؤول وسائل التواصل جو لعرض مشروع "الحدّ من النفايات، وخلق فرص عمل" التي تتابعه بلدية متريت وجمعية TAPROOT بتكليف من الاتحاد.وفي الختام، كانت زيارة لمعمل الفرز في بشمزين ومن ثم في اميون.