في الجنوب.. غارة إسرائيلية تقتلُ رئيس بلدية سابق

أدّت غارة شنها الطيران على منزل في بلدة تبنين - قضاء بنت إلى استشهاد رئيس بلدية عيترون السابق وعضو الحالي في عيترون المهندس مواسي.

Advertisement

بدورها، نعت البلدية مواسي في بيان جاء فيه: "بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز، والرضا والتسليم بمشيئة الله، تزفّ بلدية عيترون الجنوبية وأهلها الأوفياء، ارتقاء فارسٍ من فرسانها، ورَجُلٍ من رجال العمل والتضحية: الشهيد المهندس الحاج حيدر مواسي (عضو المجلس البلدي الحالي والرئيس الأسبق للبلدية) الذي أمضى سنواتٍ طويلة في خدمة بلدته وأهلها، وكان مثالًا في الإخلاص والعطاء والعمل البلدي والإنمائي، خادماً لمجتمعه في شتى الميادين، وختم مسيرته الحافلة بالعطاء بأغلى ما يملك، مسجلاً اسمه في سجل الخالدين شهيداً مدافعًا عن وشعبه".