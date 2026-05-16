تقريرٌ عن "اغتيال كبير" وجبهة لبنان.. هذا ما سعى إليه نتنياهو

نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً تحدّث فيه عن أبعاد اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة " " عز الدين الحداد، أمس الجمعة.

Advertisement



التقرير يقول إنّ تصفية الحداد فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة لجهة دلالة توقيتها، خصوصاً أنَّ عملية الاغتيال تزامنت مع تعثر المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتمديد الهدنة في ، وعودة الرئيس الأميركي من ، في وقت يبدو أنَّ تعيد تثبيت معادلة "الحرب المفتوحة".

وذكر التقرير، نقلاً عن خبراء في الشأن ، أنَّ عملية الاغتيال تحملُ أبعاداً سياسية مرتبطة بالداخل الإسرائيلي، وأمنية بإعادة فتح جبهة غزة لتصفية جميع قادة "حماس"، خصوصاً المخططين منهم لهجمات 7 تشرين الأول 2023.



ويقولُ المُتخصص في الشؤون ، عصمت منصور، إن هناك تزامناً واضحاً بين الاغتيال وإعلان الأميركية تمديد وقف إطلاق النار في لمدة 45 يوماً، لكنه لا يشمل كل لبنان، إلى جانب عودة الرئيس الأميركي من الصين، وما رافق ذلك من توقعات باستئناف المواجهة مع .



وذكر منصور أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى حسم جبهة غزة على الأقل، وإعطاء انطباع بأن الوضع العسكري في لبنان يسير لمصلحة إسرائيل.



وأوضح أن الساحة الأكثر جاهزية بالنسبة لإسرائيل لإظهار نتائج واضحة هي غزة، لا سيما وضع "حماس" الصعب عسكرياً، معتبراً ان هذا الاغتيال يفتح باب التصعيد ليس في شكل اجتياح بل في الاستمرار في سياسة التضييق وعدم تنفيذ المراحل التالية من الاتفاقات المطروحة.

