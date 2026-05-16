لبنان
القصف الإسرائيلي يتواصل.. ما جديد وضع الجنوب؟
Lebanon 24
16-05-2026
|
16:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
يواصلُ العدو
الإسرائيلي
هجماته واعتداءاته على الأراضي
اللبنانية
، حيث استهدف، مساء السبت، عدداً من البلدات والقرى في
جنوب لبنان
.
وقصف العدو الإسرائيلي مناطق العباسية، بصليا، كفرملكي، حاريص، فرون، قانا، شوكين، ميفدون، باتوليه، مجدل زون، حبوش، محيط صور، طريق الحوش، دير قانون النهر، زوطر الشرقية،
يحمر
، دبعال، القصيبة، البياض، علي الطاهر، القليلة، بيوت السياد،
النبطية
الفوقا وكفرتبنيت.
إلى ذلك، أسفر القصف عن استشهاد زوجين باستهداف منزلهما في حبوش، فيما أفيد عن سقوط 3
شهداء
في دبعال إثر استهداف العدو نقطة لمسعفين.
أيضاً، سُجلت سقوط إصابات في دير قانون النهر إثر غارة إسرائيلية، بينما أفيد عن وقوع جرحى أيضاً في البياض فيما أفيد عن استشهاد مواطن في العباسية.
كذلك، نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرات في بلدة
الخيام
، بينما أفيد عن إطلاق صواريخ اعتراضية فوق مستوطنة المطلة.
من ناحيته، أعلن "
حزب الله
" استهداف تجمعات إسرائيلية في
الناقورة
، كما قصف أيضاً موقع بلاط المُستحدث.
أيضاً، قال "الحزب" إنه قصفَ تجمّعات لجيش العدوّ وجرافة تابعة له في بلدة دير سريان، فيما أعلنَ استهداف كاميرا مراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة
الطيبة
بمحلّقة انقضاضية.
