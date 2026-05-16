القصف الإسرائيلي يتواصل.. ما جديد وضع الجنوب؟

يواصلُ العدو هجماته واعتداءاته على الأراضي ، حيث استهدف، مساء السبت، عدداً من البلدات والقرى في .

Advertisement

وقصف العدو الإسرائيلي مناطق العباسية، بصليا، كفرملكي، حاريص، فرون، قانا، شوكين، ميفدون، باتوليه، مجدل زون، حبوش، محيط صور، طريق الحوش، دير قانون النهر، زوطر الشرقية، ، دبعال، القصيبة، البياض، علي الطاهر، القليلة، بيوت السياد، الفوقا وكفرتبنيت.



إلى ذلك، أسفر القصف عن استشهاد زوجين باستهداف منزلهما في حبوش، فيما أفيد عن سقوط 3 في دبعال إثر استهداف العدو نقطة لمسعفين.



أيضاً، سُجلت سقوط إصابات في دير قانون النهر إثر غارة إسرائيلية، بينما أفيد عن وقوع جرحى أيضاً في البياض فيما أفيد عن استشهاد مواطن في العباسية.



كذلك، نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرات في بلدة ، بينما أفيد عن إطلاق صواريخ اعتراضية فوق مستوطنة المطلة.

وقصف العدو الإسرائيلي مناطق العباسية، بصليا، كفرملكي، حاريص، فرون، قانا، شوكين، ميفدون، باتوليه، مجدل زون، حبوش، محيط صور، طريق الحوش، دير قانون النهر، زوطر الشرقية، ، دبعال، القصيبة، البياض، علي الطاهر، القليلة، بيوت السياد، الفوقا وكفرتبنيت.إلى ذلك، أسفر القصف عن استشهاد زوجين باستهداف منزلهما في حبوش، فيما أفيد عن سقوط 3 في دبعال إثر استهداف العدو نقطة لمسعفين.أيضاً، سُجلت سقوط إصابات في دير قانون النهر إثر غارة إسرائيلية، بينما أفيد عن وقوع جرحى أيضاً في البياض فيما أفيد عن استشهاد مواطن في العباسية.كذلك، نفذ العدو الإسرائيلي تفجيرات في بلدة ، بينما أفيد عن إطلاق صواريخ اعتراضية فوق مستوطنة المطلة.

من ناحيته، أعلن " " استهداف تجمعات إسرائيلية في ، كما قصف أيضاً موقع بلاط المُستحدث. من ناحيته، أعلن " " استهداف تجمعات إسرائيلية في ، كما قصف أيضاً موقع بلاط المُستحدث.

أيضاً، قال "الحزب" إنه قصفَ تجمّعات لجيش العدوّ وجرافة تابعة له في بلدة دير سريان، فيما أعلنَ استهداف كاميرا مراقبة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة بمحلّقة انقضاضية.