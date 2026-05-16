تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
من غزة إلى لبنان.. ماذا "استنسخ حزب الله"؟
Lebanon 24
16-05-2026
|
13:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرَ موقع "
الجزيرة
نت" تقريراً جديداً ذكر فيه أنَّ "
حزب الله
" يعتمد الكمائن المركبة في مواجهاته ضدّ الجيش
الإسرائيلي
بجنوب
لبنان
، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل استنساخاً لأساليب
المقاومة
الفلسطينية
في
قطاع غزة
.
Advertisement
وفي السياق، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن هناك مؤشرات متزايدة بشأن تحول نمط العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله في
جنوب لبنان
، مع بروز تكتيك "العمليات المركبة"، على غرار الأساليب التي استخدمتها فصائل المقاومة في قطاع غزة ضد جيش
الاحتلال
الإسرائيلي.
وذكر جوني أن "الحزب لم يعد يعتمد فقط على هجمات المسيّرات الانقضاضية، بل بات يطوّر أساليبه الميدانية لتشمل عمليات متتابعة ومترابطة، تقوم على أكثر من أداة قتالية في الاشتباك الواحد".
وأشار إلى أن هذا النمط الجديد يجمع بين تفجير عبوات ناسفة أو زرع ألغام، يعقبها استهدافات بقذائف مدفعية، في إطار هجمات مركبة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر وإرباك القوات المقابلة.
وبحسب جوني، فإن هذا التطور يعكس انتقالًا من العمليات الأحادية المعتمدة على المسيّرات، إلى نمط أكثر تعقيدا وتنسيقا، يدمج بين وسائل متعددة في توقيت واحد أو متتابع، بما يرفع من فعالية الاستهداف.
وأضاف أن هذه الأساليب، التي ارتبطت سابقا بساحات قتال مثل غزة، باتت اليوم جزءا من أدوات الاشتباك في جنوب لبنان، في ظل استمرار المواجهات وتبادل الضربات على طول الحدود.
كذلك، يرى جوني أن هذا التطور يأتي ضمن إستراتيجية أوسع تقوم على تكريس حالة استنزاف ميداني مستمر، عبر إبقاء خطوط التماس مشتعلة ومنع استقرار القوات
الإسرائيلية
في المناطق الحدودية.
وفي المقابل، تستمر العمليات الجوية الإسرائيلية المكثفة في الجنوب اللبناني، في وقت تتصاعد فيه وتيرة المواجهة وتتشابك فيه الأدوات العسكرية بين الجانبين ضمن نطاق جغرافي محدود لكنه شديد الكثافة.
وأوضح جوني أن العمليات الإسرائيلية باتت تتخذ طابعاً يومياً يقوم على استهداف المباني السكنية والقرى الجنوبية، مشيراً إلى أن بعض المناطق تتلقى إنذارات بالإخلاء قبل قصفها، بينما تُستهدف مناطق أخرى على رؤوس أصحابها من دون إنذار، ما يؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
مواضيع ذات صلة
دعوة من غوتيريش إلى "حزب الله" وإسرائيل: يجب ألا يتكرّر نموذج غزة في لبنان
Lebanon 24
دعوة من غوتيريش إلى "حزب الله" وإسرائيل: يجب ألا يتكرّر نموذج غزة في لبنان
17/05/2026 07:18:45
17/05/2026 07:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا سيحصل إن تمَّ احتلال لبنان؟ العينُ على "حزب الله"
Lebanon 24
ماذا سيحصل إن تمَّ احتلال لبنان؟ العينُ على "حزب الله"
17/05/2026 07:18:45
17/05/2026 07:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستنسخُ سلاحاً نوعياً.. قصته مثيرة في دولة تخوض حرباً!
Lebanon 24
"حزب الله" يستنسخُ سلاحاً نوعياً.. قصته مثيرة في دولة تخوض حرباً!
17/05/2026 07:18:45
17/05/2026 07:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كابوس لإسرائيل بأرخص الاثمان.. "حزب الله"يستنسخ درس أوكرانيا في الجنوب
Lebanon 24
كابوس لإسرائيل بأرخص الاثمان.. "حزب الله"يستنسخ درس أوكرانيا في الجنوب
17/05/2026 07:18:45
17/05/2026 07:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الفلسطينية
جنوب لبنان
الإسرائيلي
المقاومة
قطاع غزة
الاحتلال
تابع
قد يعجبك أيضاً
استمرار التصعيد الاسرائيلي يضرب الهدنة.. ومقترح وقف إطلاق النار يصل إلى "حزب الله" عبر بري
Lebanon 24
استمرار التصعيد الاسرائيلي يضرب الهدنة.. ومقترح وقف إطلاق النار يصل إلى "حزب الله" عبر بري
22:59 | 2026-05-16
16/05/2026 10:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بوقف النار.. وبدء التحضير للاجتماع الأمني في البنتاغون نهاية الشهر
Lebanon 24
لبنان يتمسك بوقف النار.. وبدء التحضير للاجتماع الأمني في البنتاغون نهاية الشهر
23:03 | 2026-05-16
16/05/2026 11:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يدعو "السلطة اللبنانية" لمغادرة أوهام اتفاق سلام مع العدو
Lebanon 24
"حزب الله" يدعو "السلطة اللبنانية" لمغادرة أوهام اتفاق سلام مع العدو
23:08 | 2026-05-16
16/05/2026 11:08:05
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة نيابية عامة قريباً وقانون العفو أسير الشروط والاستثناءات
Lebanon 24
جلسة نيابية عامة قريباً وقانون العفو أسير الشروط والاستثناءات
23:19 | 2026-05-16
16/05/2026 11:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تحريك المسح الجيولوجي في "البلوك 8" في انتظار الترتيبات الأمنية
Lebanon 24
تحريك المسح الجيولوجي في "البلوك 8" في انتظار الترتيبات الأمنية
23:50 | 2026-05-16
16/05/2026 11:50:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
Lebanon 24
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
15:35 | 2026-05-16
16/05/2026 03:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
Lebanon 24
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
08:23 | 2026-05-16
16/05/2026 08:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
Lebanon 24
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
10:01 | 2026-05-16
16/05/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
Lebanon 24
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
12:00 | 2026-05-16
16/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
Lebanon 24
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
13:00 | 2026-05-16
16/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:59 | 2026-05-16
استمرار التصعيد الاسرائيلي يضرب الهدنة.. ومقترح وقف إطلاق النار يصل إلى "حزب الله" عبر بري
23:03 | 2026-05-16
لبنان يتمسك بوقف النار.. وبدء التحضير للاجتماع الأمني في البنتاغون نهاية الشهر
23:08 | 2026-05-16
"حزب الله" يدعو "السلطة اللبنانية" لمغادرة أوهام اتفاق سلام مع العدو
23:19 | 2026-05-16
جلسة نيابية عامة قريباً وقانون العفو أسير الشروط والاستثناءات
23:50 | 2026-05-16
تحريك المسح الجيولوجي في "البلوك 8" في انتظار الترتيبات الأمنية
23:39 | 2026-05-16
مفاوضات محكومة بالمسار الأمني لاتفاق يُنهي الحرب في لبنان
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
17/05/2026 07:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
17/05/2026 07:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
17/05/2026 07:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24