من غزة إلى لبنان.. ماذا "استنسخ حزب الله"؟

16-05-2026 | 13:13
من غزة إلى لبنان.. ماذا استنسخ حزب الله؟
نشرَ موقع "الجزيرة نت" تقريراً جديداً ذكر فيه أنَّ "حزب الله" يعتمد الكمائن المركبة في مواجهاته ضدّ الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمثل استنساخاً لأساليب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي السياق، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إن هناك مؤشرات متزايدة بشأن تحول نمط العمليات العسكرية التي ينفذها حزب الله في جنوب لبنان، مع بروز تكتيك "العمليات المركبة"، على غرار الأساليب التي استخدمتها فصائل المقاومة في قطاع غزة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر جوني أن "الحزب لم يعد يعتمد فقط على هجمات المسيّرات الانقضاضية، بل بات يطوّر أساليبه الميدانية لتشمل عمليات متتابعة ومترابطة، تقوم على أكثر من أداة قتالية في الاشتباك الواحد".

وأشار إلى أن هذا النمط الجديد يجمع بين تفجير عبوات ناسفة أو زرع ألغام، يعقبها استهدافات بقذائف مدفعية، في إطار هجمات مركبة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر من الخسائر وإرباك القوات المقابلة.

وبحسب جوني، فإن هذا التطور يعكس انتقالًا من العمليات الأحادية المعتمدة على المسيّرات، إلى نمط أكثر تعقيدا وتنسيقا، يدمج بين وسائل متعددة في توقيت واحد أو متتابع، بما يرفع من فعالية الاستهداف.

وأضاف أن هذه الأساليب، التي ارتبطت سابقا بساحات قتال مثل غزة، باتت اليوم جزءا من أدوات الاشتباك في جنوب لبنان، في ظل استمرار المواجهات وتبادل الضربات على طول الحدود.

كذلك، يرى جوني أن هذا التطور يأتي ضمن إستراتيجية أوسع تقوم على تكريس حالة استنزاف ميداني مستمر، عبر إبقاء خطوط التماس مشتعلة ومنع استقرار القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

وفي المقابل، تستمر العمليات الجوية الإسرائيلية المكثفة في الجنوب اللبناني، في وقت تتصاعد فيه وتيرة المواجهة وتتشابك فيه الأدوات العسكرية بين الجانبين ضمن نطاق جغرافي محدود لكنه شديد الكثافة.

وأوضح جوني أن العمليات الإسرائيلية باتت تتخذ طابعاً يومياً يقوم على استهداف المباني السكنية والقرى الجنوبية، مشيراً إلى أن بعض المناطق تتلقى إنذارات بالإخلاء قبل قصفها، بينما تُستهدف مناطق أخرى على رؤوس أصحابها من دون إنذار، ما يؤدي إلى سقوط قتلى من المدنيين بينهم أطفال ونساء.

