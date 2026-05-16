أبو حيدر زار "منتدى الجمال والصحة النفسية": هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لتحريك الاقتصاد اللبناني

16-05-2026 | 13:43
أبو حيدر زار منتدى الجمال والصحة النفسية: هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لتحريك الاقتصاد اللبناني
زار المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر "منتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية – Beauty & Wellbeing Forum" في بيروت، وجال في مختلف الأجنحة مطّلعاً من العارضين على أحدث المبادرات والمنتجات والخدمات في قطاعَي الجمال والصحة.
وشدد أبو حيدر خلال جولته على أهمية دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والـ Small Entrepreneurs، مؤكداً أن "هذه المبادرات تشكّل ركيزة أساسية لتحريك الاقتصاد اللبناني وتعزيز روح الابتكار والاستثمار رغم التحديات الراهنة".


كما كان لأبو حيدر حديث خاص على هامش المنتدى حيث تناول واقع القطاع الاقتصادي، أهمية المعارض المتخصصة، ودور الشباب ورواد الأعمال في إعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.



يُذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الراعي الرسمي لمنتدى الجمال والصحة النفسية والجسدية للسنة الثالثة على التوالي، في تأكيد واضح على دعمها المستمر لهذا الحدث الذي بات يشكّل مساحة جامعة للابتكار، التوعية، والتواصل بين مختلف القطاعات المعنية.



وأشاد أبو حيدر بالدور الذي تقوم به مؤسسة المنتدى السيدة هنادي داغر، مثنياً على "جرأتها وإصرارها في الاستمرار بتنظيم هذا الحدث رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان"، ومعتبراً أن الاستثمار في قطاعات الجمال والصحة النفسية والجسدية "يعكس صورة حضارية وحيوية عن المجتمع اللبناني".
 
 
 
 
 
 
