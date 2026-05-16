لبنان
بالأرقام.. كم يبلغ عدد العسكريين اللبنانيين المنتشرين جنوب الليطاني؟
Lebanon 24
16-05-2026
|
14:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر "
التلفزيون العربي
" نقلاً عن مصادر، اليوم السبت، أنَّ 7 آلاف عنصر من
الجيش اللبناني
ينتشرون حالياً جنوب
نهر الليطاني
وشمال ما يسمى الخط الأصفر في جنوب البلاد، لافتاً إلى أنَّ الجيش أخلى مواقعه داخل ذلك الخط باستثناء منطقة العرقوب.
وأوضحت القناة أن "استهداف
إسرائيل
لمراكز الجيش اللبناني عند مداخل جنوب
الليطاني
حال دون ضبط حركة الدخول للمنطقة"، لافتة إلى أن "الجيش اللبناني أزال الأسلحة من المناطق المقترحة وعالج أكثر من 180 نفقاً ومنشأة ونفذ الجزء الأكبر من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني".
وتواصل إسرائيل عدوانها على
لبنان
، رغم تمديد الهدنة الذي أعلنت عنه
واشنطن
أمس بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في
الولايات المتحدة
.
والجمعة، أعلنت
وزارة الخارجية الأميركية
أنَّ واشنطن استضافت محادثات بين إسرائيل ولبنان خلال يومي الخميس والجمعة، واصفة اللقاءات بـ"المثمرة".
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوماً إضافية لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدُّم.
وذكرت الوزارة أنَّ "المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان سيُستأنف مجدداً يومي 2 و3 حزيران المقبل"، مشيرة إلى أنه "سيتم إطلاق مسار أمني في
البنتاغون
في 29 أيار مع وفود عسكرية من لبنان واسرائيل"، وختمت: "نأمل أن تُسهم هذه المحادثات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة".
كم بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء؟ أرقام جديدة
الجيش الاسرائيلي يزعم: بالارقام والوقائع هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني
ساعر: جزء كبير من الصواريخ والمسيرات أطلق من جنوب الليطاني حيث كان الجيش اللبناني أعلن سيطرته
بن غفير: يجب احتلال الجنوب اللبناني وتجاوز "الليطاني" نحو الشمال
استمرار التصعيد الاسرائيلي يضرب الهدنة.. ومقترح وقف إطلاق النار يصل إلى "حزب الله" عبر بري
لبنان يتمسك بوقف النار.. وبدء التحضير للاجتماع الأمني في البنتاغون نهاية الشهر
"حزب الله" يدعو "السلطة اللبنانية" لمغادرة أوهام اتفاق سلام مع العدو
جلسة نيابية عامة قريباً وقانون العفو أسير الشروط والاستثناءات
تحريك المسح الجيولوجي في "البلوك 8" في انتظار الترتيبات الأمنية
"تسليم ذهب".. ماذا يجري في الضاحية؟
جريمة راحت ضحيّتها إمرأة تهزّ زحلة... ماذا في المعلومات؟
هل سنصل فعلا الى وقف اطلاق نار؟ وهل ستنسحب اسرائيل؟
عن "هدنة لبنان" ومدتها.. إقرأوا ما قاله تقرير إماراتيّ
"فيلق أجنبي" في بلد قرب لبنان.. مقترح لقوة من "المرتزقة" يثير "زلزالاً عسكرياً"
