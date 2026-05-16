تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالأرقام.. كم يبلغ عدد العسكريين اللبنانيين المنتشرين جنوب الليطاني؟

Lebanon 24
16-05-2026 | 14:31
A-
A+
بالأرقام.. كم يبلغ عدد العسكريين اللبنانيين المنتشرين جنوب الليطاني؟
بالأرقام.. كم يبلغ عدد العسكريين اللبنانيين المنتشرين جنوب الليطاني؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر "التلفزيون العربي" نقلاً عن مصادر، اليوم السبت، أنَّ 7 آلاف عنصر من الجيش اللبناني ينتشرون حالياً جنوب نهر الليطاني وشمال ما يسمى الخط الأصفر في جنوب البلاد، لافتاً إلى أنَّ الجيش أخلى مواقعه داخل ذلك الخط باستثناء منطقة العرقوب. 
Advertisement

وأوضحت القناة أن "استهداف إسرائيل لمراكز الجيش اللبناني عند مداخل جنوب الليطاني حال دون ضبط حركة الدخول للمنطقة"، لافتة إلى أن "الجيش اللبناني أزال الأسلحة من المناطق المقترحة وعالج أكثر من 180 نفقاً ومنشأة ونفذ الجزء الأكبر من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني".

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، رغم تمديد الهدنة الذي أعلنت عنه واشنطن أمس بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في الولايات المتحدة.

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنَّ واشنطن استضافت محادثات بين إسرائيل ولبنان خلال يومي الخميس والجمعة، واصفة اللقاءات بـ"المثمرة".

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم تمديد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوماً إضافية لإتاحة المجال أمام إحراز مزيد من التقدُّم.

وذكرت الوزارة أنَّ "المسار السياسي للمفاوضات بين إسرائيل ولبنان سيُستأنف مجدداً يومي 2 و3 حزيران المقبل"، مشيرة إلى أنه "سيتم إطلاق مسار أمني في البنتاغون في 29 أيار مع وفود عسكرية من لبنان واسرائيل"، وختمت: "نأمل أن تُسهم هذه المحادثات في تحقيق سلام دائم بين البلدين، والاعتراف الكامل بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة".

مواضيع ذات صلة
كم بلغ عدد النازحين في مراكز الإيواء؟ أرقام جديدة
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي يزعم: بالارقام والوقائع هكذا فشلت عملية حصر السلاح جنوب الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر: جزء كبير من الصواريخ والمسيرات أطلق من جنوب الليطاني حيث كان الجيش اللبناني أعلن سيطرته
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: يجب احتلال الجنوب اللبناني وتجاوز "الليطاني" نحو الشمال
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 07:19:25 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

التلفزيون العربي

الجيش اللبناني

وزارة الخارجية

نهر الليطاني

الإسرائيلي

البنتاغون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:03 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:08 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:19 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-05-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:59 | 2026-05-16
Lebanon24
23:03 | 2026-05-16
Lebanon24
23:08 | 2026-05-16
Lebanon24
23:19 | 2026-05-16
Lebanon24
23:50 | 2026-05-16
Lebanon24
23:39 | 2026-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24