تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استمرار التصعيد الاسرائيلي يضرب الهدنة.. ومقترح وقف إطلاق النار يصل إلى "حزب الله" عبر بري

Lebanon 24
16-05-2026 | 22:59
A-
A+
استمرار التصعيد الاسرائيلي يضرب الهدنة.. ومقترح وقف إطلاق النار يصل إلى حزب الله عبر بري
استمرار التصعيد الاسرائيلي يضرب الهدنة.. ومقترح وقف إطلاق النار يصل إلى حزب الله عبر بري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخلت الأزمة في مضيق هرمز ومحيطه الإقليمي منزلقاً جديداً يمزج بين التحشيد العسكري والضغط الدبلوماسي، وسط بوادر استقطاب دولي حادة، فيما نشر الرئيس الأميركي دونالد ترمب صورة مركبة له على سفينة حربية مع عبارة "إنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة".
 
ووجّه ترمب أمس إنذاراً شديد اللهجة إلى طهران، مؤكداً "نفاد صبر" واشنطن، كاشفاً عن توافق أميركي - صيني حاسم يرفض حيازة طهران للسلاح النووي ويشترط إعادة فتح المضيق بالكامل.
Advertisement
 
في المقابل، سارعت إيران إلى رسم خطوطها الدفاعية عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي تحدى الضغوط الغربية بإعلانه أن المضيق سيبقى "مفتوحاً للأصدقاء ومغلقاً أمام الأعداء"، فيما قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن دولاً أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر المضيق، ما يضع المنطقة أمام معادلة اشتباك سياسي وعسكري مفتوحة على كل الاحتمالات.
 
لبنانيا، بدأ اليوم تمديد جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، يستمرّ 45 يومًا، بناء على ما اتفق عليه في ختام الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية في واشنطن، ولكن لا تطبيق فعليًا على الأرض لهذه الهدنة، حيث لا يزال الميدان مشتعلًا بفعل العدوان الاسرائيلي على الجنوب والعمليات العسكرية التي يواصلها "حزب الله" ضد الجيش الإسرائيلي.
 
وقال مصدر رسمي لبناني لـ"الشرق الأوسط" إن لبنان شدد في الاتصالات مع الراعي الأميركي للمفاوضات على ضرورة وقف النار، ووقف استهداف البنى التحتية والمنشآت المدنية. وأوضح المصدر أن رداً أولياً من الجانب الإسرائيلي أتى بإبداء الاستعداد للالتزام إذا التزم الطرف الآخر، أي "حزب الله".
 
وأضاف المصدر: "لقد أبلغنا المعنيين في الداخل (الحزب) بهذه المعطيات".
 
وقال: "تبلَّغت الرئاسة اللبنانية من رئيس البرلمان نبيه بري استعداد الحزب لوقف النار، إذا ما التزمت إسرائيل، وبالتالي باتت الأمور على المحك الآن؛ خصوصاً أن الجانب الإسرائيلي غير مأمونة تعهداته، كما أثبتت التجارب حتى الآن".
وأعلن المصدر أن بري أبلغ الرئاسة أن الحزب مستعد لإطلاق تعهد علني بهذا المعنى، قبل حلول موعد وقف النار الممدد منتصف ليل الأحد - الاثنين.
 
وكتبت"الاخبار": منذ ساعات ما بعد ظهر السبت 16 أيار 2026 بدأت أوساط القصر الجمهوري بإشاعة أجواء عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل بحلول منتصف الليل. ولكن هذه الأجواء لم تترافق مع أيّ معطيات ميدانية تشير إلى قرب التوصل لمثل هذا الاتفاق، فالغارات المعادية والقصف المدفعي وإنذارات الإخلاء التي يوجهها جيش الاحتلال للقرى لا تزال مستمرة. وفي المقابل تستمر المقاومة بقصف تجمعات العدو في البلدات الجنوبية المحتلة.
 
ومع ساعات الليل الأولى، بدأت وسائل إعلام العدو بإشاعة أجواء مضادة تقول بأنّ قيادة الاحتلال ترفض أيّ وقف لإطلاق النار في لبنان ما لم تلب المقاومة كلّ شروط الاحتلال من دون تقديم أيّ تنازلات. بمعنى آخر، تستسلم المقاومة وتوقف عملياتها العسكرية ولا تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن قصف أيّ هدف تريده، ونسف المنازل والبنية التحتية في الجنوب، وربما التقدم إلى مناطق لم تصلها من قبل، في مشهد مشابه لما حصل عقب اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024.
 
ولكن، برز تطور مفاجئ آخر، تمثل في تسريبات إعلامية تفيد بأنّ رئاسة الجمهورية في لبنان سلّمت رئيس مجلس النواب نبيه بري مقترح وقف إطلاق النار، ليتواصل مع حزب الله ويعرف ردّه على المقترح، وحتى الآن لم ترسل المقاومة أيّ ردّ.
 
 
وبحسب التسريبات يتضمن الطرح "حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، ووقف جميع العمليات العسكرية المتبادلة في مهلة 45 يوماً".
 
 
ولكن لم يأت الطرح على تحديد الفترة الزمنية لانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، ولا كيفية تصرف العدو أثناء هذه المهلة، هل تستمر "حرية الحركة" التي يتحجج بها لضرب ما يشاء من أهداف، أم تقيّد عملياته العسكرية؟
 
وقال مصدر سياسي مطلع لـ"الأنباء الكويتية"، فإن أي اتفاق عسكري أمني بين لبنان وإسرائيل يجب أن يكون مبنيا أيضا على اتفاق سياسي سقفه يتراوح بين ثلاثة مفاهيم أولها التطبيع وهذا غير وارد، وثانيها اتفاق سلام وهذا غير محتمل في المرحلة الراهنة، وثالثها اتفاق على إنهاء حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل وهذا الخيار الأكثر ترجيحا الذي تذهب في اتجاهه الأمور انطلاقا مما ورد في بيان الخارجية الأميركية في أعقاب الجولة الأولى من المحادثات في واشنطن.
 
 
ووسط كل هذه الأجواء، يستمر حرص لبنان الرسمي ومن خلال أجهزته الأمنية الرسمية من جيش وقوى أمن داخلي على صون الاستقرار الداخلي وإبقائه بمنأى عن أي اصطدام أو احتكاك بـ"المكون" المصر على رفض حصر قرار الحرب والسلم بيد القوى الشرعية وحدها.
 
مواضيع ذات صلة
"حزب الله": إستمرار العدوّ في خرقه وقف إطلاق النار سيُقابل بالردّ
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط اسرائيلي يتجاوز الليطاني ومفاوضات واشنطن بين "وقف اطلاق النار وخفض التصعيد"
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدنة ستمدّد وملامح تسوية شاملة ومقترح فرنسي لتجاوز عقدة الانسحاب الإسرائيلي ونزع سلاح"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" نعى عز الدين الحداد: اغتياله يمثل انتهاكاً سافراً لاتفاقات وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:00:52 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17
Lebanon24
04:56 | 2026-05-17
Lebanon24
04:46 | 2026-05-17
Lebanon24
04:39 | 2026-05-17
Lebanon24
04:30 | 2026-05-17
Lebanon24
04:30 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24