تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية.. وواشنطن تريد إقفال ملف الحرب في لبنان

كتبت "الأخبار":

تشير المعطيات إلى تقدم في المفاوضات الأميركية ، ورغبة لدى في إقفال ملف الحرب في لتتمكن من تحقيق خرق ما على مستوى إنهاء حالة الحرب المفتوحة مع التي تؤدي حتى اللحظة إلى عرقلة عمليات الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يفاقم من أزمة الطاقة العالمية لأنّ 20% من إنتاج العالمي يمرّ من المضيق. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأميركي في جولة التفاوض الأخيرة في كان ميالاً لفكرة وقف الحرب في لبنان مقابل التعنت وطلباته المستحيلة.

ويعود هذا الأمر لسببين رئيسيين، الأول هو الرغبة في فكفكة العقد التفاوضية مع إيران التي تشترط إنهاء الحرب في كلّ الجبهات، منها لبنان، والثاني لتعويم "السلطة " وإعطاءها ورقة رابحة مقابل للتفاوض عليها في الملفات الداخلية اللبنانية، وتحصيل مكاسب في السياسة والأمن والعسكر، لأنّ البديل في حال نجاح إيران في توقيع الاتفاق وفرض وقف النار بالقوة السياسية هو انقلاب شامل في ميزان القوى في الداخل اللبناني، وربما إسقاط الحكومة.