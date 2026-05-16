تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية.. وواشنطن تريد إقفال ملف الحرب في لبنان

Lebanon 24
16-05-2026 | 23:23
A-
A+
تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية.. وواشنطن تريد إقفال ملف الحرب في لبنان
تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية.. وواشنطن تريد إقفال ملف الحرب في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت "الأخبار":
 
تشير المعطيات إلى تقدم في المفاوضات الأميركية الإيرانية، ورغبة لدى الولايات المتحدة في إقفال ملف الحرب في لبنان لتتمكن من تحقيق خرق ما على مستوى إنهاء حالة الحرب المفتوحة مع إيران التي تؤدي حتى اللحظة إلى عرقلة عمليات الملاحة عبر مضيق هرمز، ما يفاقم من أزمة الطاقة العالمية لأنّ 20% من إنتاج النفط والغاز العالمي يمرّ من المضيق. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأميركي في جولة التفاوض الأخيرة في واشنطن كان ميالاً لفكرة وقف الحرب في لبنان مقابل التعنت الإسرائيلي وطلباته المستحيلة.
Advertisement
 
ويعود هذا الأمر لسببين رئيسيين، الأول هو الرغبة في فكفكة العقد التفاوضية مع إيران التي تشترط إنهاء الحرب في كلّ الجبهات، منها لبنان، والثاني لتعويم "السلطة اللبنانية" وإعطاءها ورقة رابحة مقابل المقاومة للتفاوض عليها في الملفات الداخلية اللبنانية، وتحصيل مكاسب في السياسة والأمن والعسكر، لأنّ البديل في حال نجاح إيران في توقيع الاتفاق وفرض وقف النار بالقوة السياسية هو انقلاب شامل في ميزان القوى في الداخل اللبناني، وربما إسقاط الحكومة.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شرط إيراني مُلزِم بشأن لبنان وواشنطن تحكم قبضتها على المفاوضات وتعاقب الأوروبيين
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية: مطالب أميركا غير معقولة واستمرار الحصار البحري والتهديدات يعيق تقدم المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: إذا أراد الإيرانيون نسف المفاوضات بسبب لبنان فهذا خيارهم
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لا علم لروسيا بتفاصيل المفاوضات الأميركية الإيرانية لكننا نرحب بأي محاولات لإنهاء الحرب
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:01:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

النفط والغاز

الإسرائيلي

الإيرانية

اللبنانية

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17
Lebanon24
04:56 | 2026-05-17
Lebanon24
04:46 | 2026-05-17
Lebanon24
04:39 | 2026-05-17
Lebanon24
04:30 | 2026-05-17
Lebanon24
04:30 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24