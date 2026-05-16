لبنان

تحريك المسح الجيولوجي في "البلوك 8" في انتظار الترتيبات الأمنية

Lebanon 24
16-05-2026 | 23:50
تحريك المسح الجيولوجي في البلوك 8 في انتظار الترتيبات الأمنية
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار":
 
 
رغم الإخفاق التجاري لبئر "قانا" في البلوك 9 قبل أكثر من عامين، لا يبدو أنّ شركة "توتال" الفرنسية قرّرت الانسحاب من المشهد النفطي اللبناني، بل على العكس.
وأفادت المعلومات الأخيرة بأنّ الشركة عادت لتثبيت حضورها رسمياً في البلوك 8 البحري، مع برنامج عمل يبدأ بمسح جيولوجي ثلاثي الأبعاد على مساحة واسعة تمتدّ جنوب المياه اللبنانية، في خطوة توحي بأنّ باريس ما زالت ترى في شرق المتوسط فرصة استراتيجية طويلة الأمد، لا مشروعاً انتهى مع فشل "قانا". ولهذا أبلغت "توتال" مسؤولين لبنانيين أنّ ملف النفط والغاز سيُعاد تحريكه سريعاً فور اتضاح مصير الترتيبات الأمنية جنوباً، والتي تقرّر بدء مسارها في 29 أيّار الجاري خلال انعقاد مفاوضات واشنطن الأخيرة. فهل يبدأ المسح الجيولوجي قريباً في البلوك 8 في حال نجحت المفاوضات الأمنية؟!
 
تقول مصادر سياسية مطلّعة بأنّ إعادة تحريك ملف النفط اللبناني بات مرتبطاً بشكل مباشر بمصير الترتيبات الأمنية جنوب لبنان، وبنتائج المفاوضات الجارية لخفض التصعيد وتثبيت ترتيبات ما بعد الحرب. فالإستقرار الأمني بالنسبة إلى الشركات الكبرى، يُشكّل شرطاً أساسياً لبدء أي عمليات إستكشاف بحرية متقدّمة، خصوصاً في منطقة حدودية حيث يقع البلوك 8. وكانت "توتال" أعلنت رسمياً في كانون الثاني من العام 2026 توقيع إتفاق دخولها إلى رخصة الاستكشاف في البلوك 8 بالشراكة مع "إيني" الإيطالية و"قطر للطاقة"، مؤكّدة أنّ برنامج العمل الأولي يتضمّن تنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد على مساحة 1200 كيلومتر مربع لتقييم الإمكانات الجيولوجية للمنطقة.
 
الأهمية هنا لا تكمن فقط في إجراء المسح نفسه، على ما تشرح المصادر، بل في توقيته السياسي، أي في ضرورة حلّ النزاع الحدودي الذي هو الأهمّ اليوم، لا سيما مع محاولة "إسرائيل" تغيير الوقائع الميدانية على الأرض. فقد تحدّث الجيش "الإسرائيلي" أخيراً أنّه "أصدر قراراً بتحويل شاطىء رأس الناقورة إلى "منطقة عسكرية مغلقة". وهي نقطة مهمّة تنطلق منها مفاوضات إعادة تحديد الحدود البريّة المرسّمة أصلاً. والبلوك 8 يقع بمحاذاة الحدود البحرية الجنوبية، على ما تلفت المصادر، أي في أكثر النقاط حساسية أمنياً في شرق المتوسط. ولذلك، فإنّ أي انطلاق فعلي للمسح سيُقرأ تلقائياً كمؤشر إلى وجود ضمانات دولية بعدم انزلاق الوضع العسكري مجدداً.
 
 
كذلك، فإنّ كونسورتيوم الشركات سيقرّر بعد المسح، إذا ما كان يريد فعلاً حفر بئر في البلوك 8 أم لا.ويعتمد قرار التحالف، وفق المصادر المطلعة، على كلّ هذه المعطيات الملحّة مجتمعة، خصوصاً وأنّ غيابها يُشكّل عوائق كبرى أمام بدء أعمال المسح:
 
- الإستقرار الأمني طويل الأمد في المنطقة.
 
- الترسيم النهائي للحدود البريّة في مفاوضات واشنطن، كونها قد تؤثّر على "ملكية" البلوكات البحرية الحدودية، ومن ضمنها البلوك 8.
- نتائج المسح الجيولوجي ثلاثي الأبعاد التي تُعطي فكرة واضحة عن إمكانية وجود مكتشفات تجارية في البلوك 8 أو عدمها.
- الجدوى الإقتصادية في الإستثمار في البلوك 8، من خلال اتخاذ قرار حفر بئر فيه.
وتشير المصادر إلى أنّ الكونسورتيوم الذي تقوده "توتال" ينظر إلى البلوك 8 بوصفه "المرحلة الجديدة" بعد إقفال ملف البلوك 9 عملياً. ولهذا، فإذا قرّر بعد المسح حفر بئر في البلوك 8، فإنّ الأمر سيعطي دفعاً للشركات النفطية للإستثمار في البلوكات البحرية الأخرى.
 
جيولوجياً، لا توجد حتى الآن أي تأكيدات بوجود اكتشافات تجارية في البلوك 8، غير أنّ المسح يُعتبر المرحلة الحاسمة التي تسمح ببناء صورة دقيقة للطبقات العميقة وتحديد "الأهداف الحفرية" المحتملة قبل اتخاذ قرار الحفر الاستكشافي. ولذلك، فإنّ نجاح المفاوضات الأمنية المرتقبة في البنتاغون، قد يفتح الباب سريعاً أمام انتقال الملف من مرحلة "الانتظار السياسي" إلى مرحلة "الاستكشاف التقني".
 
 
كذلك، فإنّ دخول قطر كشريك أساسي إلى جانب "توتال" و"إيني"، على ما تضيف المصادر، يمنح المشروع بُعداً سياسياً ومالياً إضافياً، إذ باتت الدوحة لاعباً مباشراً في مستقبل الغاز اللبناني، في وقت تحاول فيه فرنسا الحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في شرق المتوسط عبر الطاقة. الأمر الذي يعطي إشارات إلى أنّ الكونسورتيوم لن يترك الساحة اللبنانية خارج خريطة الطاقة المتوسطية.
 
 
وهذا ما يفسّر تمسّكه بالبلوك 8 حتى بعد التراجع الكبير في التوقّعات المرتبطة بالبلوك 9. وعليه، قد لا يكون السؤال الحقيقي اليوم: "هل ستبدأ توتال المسح الثلاثي الأبعاد قريباً"؟، بل هل تنجح الترتيبات الأمنية جنوباً في تحويل البلوك 8 من مجرّد رخصة استكشاف على الورق، إلى أول اختبار فعلي لعودة لبنان إلى خريطة الطاقة في شرق المتوسط؟  
 
"اليونيفيل" للجيش الإسرائيليّ: لاحترام الترتيبات المُتفق عليها
