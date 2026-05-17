تجدّد الحملة على الراعي

إثر صدور قرار من مُدعي عام التمييز القاضي أحمد الحاج بعدم ملاحقة قناة الـ"LBCI" قضائياً على خلفية بثها فيديو عن أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قبل أكثر من أسبوعين، عاد ناشطون مؤيدون لـ"الحزب" الى نشر صور مسيئة للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وذلك كردّ على قرار الحاج.
في السياق، قال مصدر قضائي لـ"لبنان24"
إن "القضية لن تُقفل والملاحقات ستتم"، مؤكدة أن "الحاج يؤدي عمله بناء للقانون والنظر في الملف يتم ضمن مسار قضائي واضح".
يُشار إلى أن الحاج كان أصدر قراراً يقضي بملاحقة عدد من الأشخاص الذين ساهموا بترويج صور مسيئة للراعي، وذلك في إطار حملة تم إطلاقها رداً على فيديو الـ"LBCI".