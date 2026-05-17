كشف خيوط مثيرة في الاعتداء على أبو الحسن

نقل أحد رؤساء البلديات عن خلال زيارة تهنئته بالسلامة، أن التحقيقات في قضية الإعتداء عليه أظهرت أنها ليست وليدة الساعة، وليست نتاج خلافات قروية أو مناطقية، بل إن الخيوط تتكشف لتُظهر وجود عملية تحريض سياسية هدفها إحراج الإشتراكي بسبب مواقفه الوطنية والدرزية، وأن هذا التحريض قد يكون مصدره خارج الحدود.

ولفت المصدر إلى أن روى بأن المعتدي أُلقي القبض عليه في متنكّراً بزيّ باكستاني.



وختم المصدر بأنَّ أبو الحسن "تمتع ببديهة وردة فعل سريعتين، ما ساهم في تدارك الأمر لحظة حصوله".

