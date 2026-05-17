إشكالان في طرابلس.. وشعبة المعلومات توقف أحد الأشخاص

Lebanon 24
17-05-2026 | 02:12
إشكالان في طرابلس.. وشعبة المعلومات توقف أحد الأشخاص
وقع إشكال بين عدد من الشبان في منطقة الضم والفرز في طرابلس، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، قبل أن يُقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار في الهواء في محاولة لفضّ الإشكال.
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى الموقع، وباشرت إجراءاتها وتعقّب المتورطين تمهيداً لتوقيفهم.

 كذلك، أقدم مسلحون ملثمون صباح اليوم على اقتحام منزل المواطن عائد لآل "خ" في منطقة جبل محسن في طرابلس، حيث انهالوا على الموجودين بالضرب مستخدمين الأسلحة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، بينها إصابات في الرأس.

وفرّ المعتدون إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الاعتداء، فيما جرى نقل الجرحى الأربعة إلى مستشفى المنلا لتلقي العلاج.

وبعد عملية رصد وتعقّب، تمكنت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو "م.ر"، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً.

وجاءت عملية التوقيف على خلفية إقدامه، قبل يومين، على إطلاق النار باتجاه محل حلويات في محلة التل - الروكسي في طرابلس.

