إشكالان في طرابلس.. وشعبة المعلومات توقف أحد الأشخاص

وقع إشكال بين عدد من الشبان في منطقة الضم والفرز في ، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي، قبل أن يُقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار في الهواء في محاولة لفضّ الإشكال.وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية إلى الموقع، وباشرت إجراءاتها وتعقّب المتورطين تمهيداً لتوقيفهم.

كذلك، أقدم مسلحون ملثمون على اقتحام منزل المواطن عائد لآل "خ" في منطقة في طرابلس، حيث انهالوا على الموجودين بالضرب مستخدمين الأسلحة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة، بينها إصابات في الرأس.وفرّ المعتدون إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ الاعتداء، فيما جرى نقل الجرحى الأربعة إلى لتلقي العلاج.وبعد عملية رصد وتعقّب، تمكنت دورية من في من توقيف المدعو "م.ر"، وضبطت بحوزته مسدساً حربياً.وجاءت عملية التوقيف على خلفية إقدامه، قبل يومين، على إطلاق النار باتجاه محل حلويات في محلة التل - الروكسي في طرابلس.