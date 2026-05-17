كلام إسرائيلي عن قصف الضاحية.. وإشارات بـتوسيع التوغل البري!

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً قالت فيه إن الجيش يدرسُ حالياً توسيع نطاق مناوراته البرية في لتتجاوز الخط الأصفر الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات، وذلك بهدف إبعاد الخطر المحدق بقواته من قبل " ".

التقرير الذي ترجمهُ " " يقول إنَّ قوات الجيش تخوض حرباً شاملة في جنوب ، لكنها تُمنع من شن هجمات في عمق البلاد وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل "حزب الله".



إلى ذلك، قالت الصحيفة إن "عملية تعقب كبار قادة حزب الله ما زالت مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "جميع قادة الحزب ومهندسيه يخضعون للمراقبة ولا يتمتعون بأي حصانة".



وقالت "يديعوت أحرونوت" أيضاً إن "الحكومة الإسرائيلية تواجه صعوبة في توفير حلول اقتصادية وتعليمية واجتماعية لسكان شمال ، بينما يواجه الجيش أيضاً صعوبة في توفير الأمن الذي وُعدوا به"، وأضافت: "حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يتوقف إطلاق الطائرات المسيّرة، والطائرات المسيّرة المفخخة، والصواريخ باتجاه المجتمعات الحدودية الشمالية. في الوقت نفسه، يُبقي الجيش الإسرائيلي على غموضه ولا يُقدّم معلومات حول نطاق هجمات حزب الله، بينما يتهمه سكان بمحاولة تطبيع الواقع الأمني الخطير".

وفي السياق، قال ليفني، وهو أحد سكان شمال إسرائيل: "الشعور ليس مريحاً على الإطلاق.. دويّ هجمات الجيش الإسرائيلي والانفجارات لا يتوقف، وهناك حرب حقيقية تدور رحاها هنا على الحدود".



وفي ظل إعلان تمديد "وقف إطلاق النار" بين إسرائيل وحزب الله لمدة 45 يوماً أخرى، علق ليفني قائلاً: "نأمل أن يقدم الجيش الإسرائيلي حلاً أمنياً هنا، وأن نتمكن من العيش بسلام وهدوء".



من ناحيتها، نقلت "هيئة البث" الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي، أن "هناك حاجة لانفراجة سياسية"، موضحة أنه "من الممكن مواصلة إضعاف حزب الله في جنوب لبنان من خلال الاغتيالات المستهدفة، وإلحاق الضرر بالبنية التحتية، واتخاذ خطوات عملياتية إضافية".





وبحسب الهيئة، فقد قال المصدر إنه "حتى لو سيطرنا على كامل جنوبي لبنان، كما يقترح البعض، فلن نتمكن عبر هذه الخطوات من تدمير آخر ما تبقى من طائرات حزب الله المسيرة المتفجرة أو صواريخه".





وذكرت الهيئة أنّ "التقديرات تشير إلى أن القتال الدائر في لبنان لا يضمن إزالة جميع التهديدات عن المجتمعات الشمالية"، وأضافت: "حتى تعزيز السيطرة البرية في جنوبي لبنان لن يمنع استراتيجية حزب الله القائمة على الاستنزاف، والتي تشمل إطلاق النار من ارتفاعات شاهقة، وإطلاق الصواريخ بعيدة المدى، واستخدام الطائرات المسيّرة، والتهديدات عن بُعد".