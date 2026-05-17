رسمياً.. "دار الفتوى" تحدد أول أيام عيد الأضحى

أعلنت دار في أن "يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1447هـ يوافق يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر أيار الجاري 2026م، ويكون يوم المبارك يوم الأربعاء العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1447هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر أيار الجاري 2026".

Advertisement



وأضافت: "ودار الفتوى إذ تُهنِّئ حجاج بيت الله الحرام، تتمنى لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً، وتهنئ عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعاً بكل خير وامن وسلام واستقرار".