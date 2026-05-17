تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بين الصين وإيران… تعثّر الرهان الأميركي!

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
17-05-2026 | 04:30
A-
A+

بين الصين وإيران… تعثّر الرهان الأميركي!
بين الصين وإيران… تعثّر الرهان الأميركي! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تُحدث زيارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى الصين التحوّل الذي سعت واشنطن إلى تسويقه سياسياً وإعلامياً، بل بدت أقرب إلى محاولة احتواء أزمة تتوسع أكثر فأكثر بين الولايات المتحدة وخصومها الدوليين. فبدل أن يعود ترامب بتفاهمات كبرى تعيد رسم التوازنات، عادت الأنظار سريعاً إلى إيران، وإلى المواجهة المفتوحة في المنطقة، باعتبارها العقدة التي تعيق قدرة الإدارة الأميركية على التفرغ الكامل للصراع مع بكين. وفي ظل هذا المشهد، بدا واضحاً أن الشرق الأوسط قد تحول إلى عنصر أساسي في تحديد شكل النظام العالمي المقبل، وحدود النفوذ الأميركي فيه.
Advertisement

في هذا السياق، ترى مصادر دبلوماسية مطلعة أن الصين لا تبدو مستعجلة للدخول في تسويات تمنح واشنطن مكاسب مجانية، خصوصاً أنها تدرك أن الوقت يعمل لمصلحتها طالما أن الولايات المتحدة غارقة في استنزاف سياسي وعسكري واقتصادي يمتد من أوكرانيا إلى غرب آسيا. لذلك، حافظت بكين خلال الزيارة على خطاب هادئ، من دون أن تقدم تنازلات يمكن لترامب استخدامها داخلياً أو خارجياً بوصفها إنجازاً استراتيجياً.

وتضيف المصادر أن إيران تعاملت في المقابل مع المرحلة باعتبارها فرصة لرفع كلفة الضغط الأميركي، فطهران تدرك أن أي تراجع كبير الآن سيُستخدم لاحقاً لمحاصرتها بصورة أشد، ولذلك فضّلت إبقاء المواجهة ضمن سقف قابل للاحتواء، لكن من دون تقديم الضمانات التي تحتاجها واشنطن لإعلان نجاح سياسي أو أمني. ومن هنا، عاد ملف المضائق والطاقة وحركة الملاحة ليصبح جزءاً من معركة التوازنات الكبرى، وليس مجرد تفصيل مرتبط بأسعار النفط.

أما لبنان، فيقف مجدداً عند تقاطع هذه الاشتباكات كلها. فالضغط الإسرائيلي جنوباً، ومحاولات فرض وقائع ميدانية جديدة، يترافقان مع ضغوط سياسية متزايدة لدفع بيروت نحو مسار تفاوضي شديد الحساسية. لكن في المقابل، تكشف المواجهة اليومية أن الحرب لم تعد تسير وفق الحسابات الإسرائيلية التقليدية، خصوصاً مع تصاعد دور المسيّرات والاستنزاف المستمر للجبهة الداخلية والجيش الإسرائيلي، ما يجعل المشهد مفتوحاً على صراع طويل تتداخل فيه الحسابات اللبنانية والإقليمية والدولية في آن واحد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"رويترز": أسعار النفط قفزت بأكثر من 2 % مع تعثّر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعثر المفاوضات بين أميركا وإيران... هل ستنعكس الأزمة على لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران هش للغاية ويجب منع التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تعثر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
17/05/2026 12:03:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

أوكرانيا

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17
Lebanon24
04:56 | 2026-05-17
Lebanon24
04:46 | 2026-05-17
Lebanon24
04:39 | 2026-05-17
Lebanon24
04:30 | 2026-05-17
Lebanon24
04:30 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24