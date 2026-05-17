في باتوليه.. شهيدٌ وثلاثة جرحى

Advertisement

أغار الطيران المسيّر الاسرائيلي مستهدفًا دراجة نارية في بلدة باتوليه، في منطقة برج ، ما أسفر عن سقوط ، عملت فرق الهيئة الصحية الإسلامية – مركز على نقله.وفي تمام الساعة ٧:٤٠ مساءً، أغار الطيران الحربي مجددًا مستهدفًا بلدة باتوليه، ما أدى إلى وقوع ثلاثة جرحى، حيث عملت فرق الدفاع المدني في على نقلهم إلى مستشفيات المنطقة، إذ عين بعال جريحين، فيما نقل مركز باتوليه جريحًا ثالثًا، بحسب ما افادت مندوبة " ".