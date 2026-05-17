تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ماذا لو تعممّت تجربة صفارات الانذار على امتداد الوطن؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-05-2026 | 16:05
A-
A+
ماذا لو تعممّت تجربة صفارات الانذار على امتداد الوطن؟
ماذا لو تعممّت تجربة صفارات الانذار على امتداد الوطن؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعادت التجربة التقنية الأخيرة التي أجرتها إدارة مرفأ بيروت لنظام صفارات الإنذار، فتح النقاش حول واقع السلامة العامة والجاهزية الإستراتيجية في لبنان
Advertisement
 
 فالخطوة التي هدفت إلى التأكد من الفعالية التشغيلية داخل حرم المرفأ، لم تمر ببعدها التقني المجرّد لدى سكان المناطق المحيطة؛ إذ تقاطعت أصداؤها مع ذاكرة جماعية مثقلة بتبعات تفجير الرابع من آب، وهو الحدث الذي شكّل المأساة الأكبر الناتجة عن غياب معايير السلامة العامة والوقاية الاستباقية في تاريخ البلاد الحديث.
وتطرح هذه التجربة تساؤلات بنيوية حول مدى إمكانية تعميم هذه المنظومة لتشمل الأراضي اللبنانية كافة، ولاسيما في ظل الحرب والواقع  الأمني الذي يضع البلاد في مواجهة دائمة مع الأزمات والنزاعات، من دون وجود شبكة إنذار وطنية موحدة تحمي المدنيين.
ويرى مراقبون عبر "لبنان٢٤" أن الانتقال من المبادرات المحدودة إلى استراتيجية دفاع مدني شاملة من شأنه أن يحدث تحولاً جذرياً في آليات إدارة الكوارث والحروب في لبنان.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مساء اليوم... ماذا ستشهد سماء الوطن العربيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يشنّ هجمات في جنوب لبنان دون امتداد إلى العمق
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المفاوضات المباشرة... امتداد للحرب!
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان: نحن أمام خطر امتداد الحرب وتوسعها
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 03:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

إدارة مرفأ بيروت

صفارات الإنذار

إدارة الكوارث

اللبنانية

ماذا لو

الكوارث

النقاش

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-05-17
Lebanon24
15:26 | 2026-05-17
Lebanon24
15:00 | 2026-05-17
Lebanon24
14:59 | 2026-05-17
Lebanon24
14:17 | 2026-05-17
Lebanon24
14:10 | 2026-05-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24