وزيرة السياحة: لدعم المبادرات المحلية التي تساعد على اكتشاف مناطق جديدة

شددت وزيرة السياحة لورا لحود في خلال إطلاق نشاطات السياحة البيئية في "حمى رأس المتن"، على "دور السياحة البيئية في دعم المجتمعات المحلية، وأهمية المبادرات المحلية التي تساعد على اكتشاف مناطق جديدة"، معلنةً "انطلاق الموسم السياحي الجديد في رأس المتن وحماها.
ورافق لحود في جولتها سيراً على الأقدام عبر "درب الحلم" الشهير في الحمى، وصولاً إلى موقع التسلق (Rock climbing)، رئيس البلدية بسام مكارم وأعضاء البلدية، حيث قامت الوزيرة بقطع الشريط التقليدي، معلنةً افتتاح وإطلاق مشروع التسلق، الذي يعد إضافة نوعية للمغامرات الرياضية والبيئية في المنطقة.
وشملت الزيارة مركز "لبكرا" التابع لجمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة (MESD) وحمى رأس المتن، حيث اطلعت لحود على المعروضات من المنتوجات القروية والبلدية، مثنيةً على جهود الجمعية في دعم الإنتاج المحلي والتمكين الاقتصادي لأبناء المنطقة.
واختتمت الجولة بلمسة ثقافية مع زيارة متحف السيدة "سلوى روضة شقير"، تقديراً للإرث الفني الكبير الذي تحتضنه رأس المتن.