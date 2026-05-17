وزيرة السياحة: لدعم المبادرات المحلية التي تساعد على اكتشاف مناطق جديدة

شددت وزيرة السياحة في خلال إطلاق نشاطات السياحة البيئية في "حمى "، على "دور السياحة البيئية في دعم المجتمعات المحلية، وأهمية المبادرات المحلية التي تساعد على اكتشاف مناطق جديدة"، معلنةً "انطلاق الموسم السياحي الجديد في رأس المتن وحماها.

ورافق في جولتها سيراً على الأقدام عبر "درب الحلم" الشهير في الحمى، وصولاً إلى موقع التسلق (Rock climbing)، رئيس البلدية بسام مكارم وأعضاء البلدية، حيث قامت بقطع الشريط التقليدي، معلنةً افتتاح وإطلاق مشروع التسلق، الذي يعد إضافة نوعية للمغامرات الرياضية والبيئية في المنطقة.

Advertisement

وشملت الزيارة مركز "لبكرا" التابع لجمعية للبيئة والتنمية المستدامة (MESD) وحمى رأس المتن، حيث اطلعت لحود على المعروضات من المنتوجات القروية والبلدية، مثنيةً على جهود الجمعية في دعم الإنتاج المحلي والتمكين الاقتصادي لأبناء المنطقة.

واختتمت الجولة بلمسة ثقافية مع زيارة متحف السيدة " "، تقديراً للإرث الفني الكبير الذي تحتضنه رأس المتن.