قصف إسرائيلي يطال الجنوب وبعلبك

Advertisement

يستمر القصف على مناطق عدة في ، حيث استهدف القصف المدفعي بلدات قعقعية ، زوطر الشرقية، جبشيت، كفررمان، حبوش، علي الطاهر والنبطية الفوقا.كما سجّلت غارة على بلدة زوطر، بالتزامن مع غارات وهمية في أجواء الجنوب.وفي ، استهدفت مسيّرة إسرائيلية شقة عند مدخل المدينة، يسكنها مسؤول وائل عبد الحليم.وأسفرت الغارة عن سقوط شهيدين و3 جرحى، والشهيدان هما وائل عبد الحليم وابنته راما عبد الحليم، البالغة 17 عاماً.