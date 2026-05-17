تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جيش العدو يقرّ بالعجز عن وقف الهجمات و"لو احتل كل الجنوب"!

Lebanon 24
17-05-2026 | 22:50
A-
A+
جيش العدو يقرّ بالعجز عن وقف الهجمات ولو احتل كل الجنوب!
جيش العدو يقرّ بالعجز عن وقف الهجمات ولو احتل كل الجنوب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عاش الجنوب ببلداته ومدنه، وصولا إلى البقاع الغربي، ساعات طويلة من القصف والغارات الاسرائيلية ، خصوصًا على بلدات حاريص، دير إنطار، خربة سلم، حداثا، تبنين في قضاء بنت جبيل، وعلى بلدة البابلية والمروانية في قضاء صيدا، كما أغار العدو الإسرائيلي مستهدفًا بلدة قبريخا ودبين في قضاء مرجعيون. أما الغارة على طيرفلسيه في قضاء صور، فأدت إلى سقوط ستة شهداء، من بينهم إمرأة وطفل.

ولم تغب الإنذارات الإسرائيلية عن الميدان، فقد وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنذارًا إلى السكان في بلدات سحمر بالبقاع الغربي، ورومين والقصيبة في قضاء النبطية، وكفرحونة في قضاء جزين، طالبًا الإبتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر إلى أرض مفتوحة... وخلال كل العمليات العسكرية، تواصل تحليق مسيرات المراقبة الاسرائيلية ، والتي وسعت حراكها فوق ساحلي المتن الشمالي والجنوبي قبالة بيروت.

وفي محصلة جديدة لغرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، فإن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ إندلاع هذه الحرب، إرتفع إلى 2988 حتى 17 أيار الجاري، وعدد الجرحى ناهز 9210.  

في المقابل، نشرت وسائل إعلام اسرائيلية تسريبات من الجيش تشير إلى أنه يطالب حكومة بنيامين نتنياهو بإحداث اختراق سياسي.

وحسب التسريبات، يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد حل عسكري لنزع سلاح «حزب الله»، وحتى لو قام باحتلال لبنان كله، فإنه لا يضمن أن يقضي على آخر طائرة مسيّرة لدى الحزب.

ورد نتنياهو متهماً الجيش الاسرائيلي بالقصور. وقال، بتصريحات في مستهل جلسة حكومته، الأحد، إنه اكتشف قبل ست سنوات الأخطار الكامنة وراء تزود «حزب الله» بطائرات إيرانية مسيّرة، وتحقق من هذا الخطر أكثر مع ظهورها لاعباً رئيسياً في حرب أوكرانيا، وتوجه إلى قيادة الجيش، طالباً العمل على مواجهتها، موضحاً أن الجيش قام بعدد من الإجراءات، وفق توجيهاته.

وكتبت" الاخبار": المشكلة الإسرائيلية لم تعد مرتبطة بحجم النيران القادمة من لبنان، بل بطبيعة الحرب نفسها. إذ تجد إسرائيل نفسها اليوم أمام نمط قتال يقوم على الضغط التراكمي والاستنزاف طويل الأمد. ومع مرور الوقت، يتحول غياب الحسم بحد ذاته إلى أزمة ردع، لأن استمرار العمليات رغم كثافة القصف والاغتيالات يوحي بأن التفوق العسكري والتكنولوجي لا يكفي وحده لإنهاء التهديد.

من هنا، تبدو الحرب الحالية أقرب إلى صراع على «القدرة على الاحتمال» أكثر من كونها مواجهة تقليدية على السيطرة الميدانية. فكل يوم إضافي من الحرب يضيف كلفة جديدة على الاقتصاد والجيش والمجتمع الإسرائيلي، ويحول الجبهة الشمالية تدريجياً من ملف أمني قابل للاحتواء إلى أزمة استراتيجية مفتوحة على الزمن.

ولفهم طبيعة المواجهة الحالية، يمكن إضافة بُعد أساسي يتمثل في أن «الاستنزاف المتبادل» نفسه يُعدّ، وفق منطق الحروب اللامتماثلة، نقطة تُحسب لصالح حزب الله أكثر مما تُحسب لإسرائيل. فالحروب غير المتماثلة لا تُقاس عادةً بحجم القوة النارية أو التفوق التكنولوجي فقط، بل بقدرة الطرف الأضعف على منع الطرف الأقوى من تحقيق الحسم السريع وفرض كلفة متواصلة عليه مع مرور الوقت. وعليه، تبدو المقارنة بين إمكانيات الطرفين شديدة الدلالة. يعد جيش الاحتلال من أكثر الجيوش تطوراً في المنطقة، مستفيداً من تفوق جوي واستخباري ومنظومات دفاع متعددة الطبقات، إضافة إلى دعم أميركي واسع. في المقابل، يعتمد حزب الله على تكتيكات الحرب اللامركزية والمسيّرات والصواريخ والكمائن النارية. ورغم محدودية كلفتها المادية مقارنة بالقدرات الإسرائيلية، فإن هذه الأدوات تتيح له فرض استنزاف تدريجي وإرباك مستمر على الجبهة الشمالية.

وتظهر الشواهد الميدانية منذ آذار 2026 أن إسرائيل، رغم تفوقها العسكري الساحق، لم تتمكن من وقف عمليات المقاومة اليومية أو إعادة الاستقرار الكامل إلى الجبهة الشمالية، وهو ما دفع وسائل إعلام عبرية إلى الحديث عن «حرب استنزاف مفتوحة» بدل الحديث عن حسم قريب. كما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين خشيتهم من تحوّل الشمال إلى «نزيف دائم» يستنزف الجيش والاقتصاد والاحتياط لمدة طويلة.

وفي ظل الجداول حول المساعدات التي تعرضها الحكومة على المستوطنين، أمر نتنياهو أمس بسحب بند من جدول أعمال حكومته، يتعلق بخطة تخصيص ميزانية لإعادة إعمار وتطوير الجبهة الشمالية، البالغة قيمتها 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار)، واعداً ببحثها في "اجتماع حكومي احتفالي استثنائي" يُعقد في المنطقة الشمالية. وهو قرار جاء بعد فشل التوصل إلى اتفاق حول بنود الخطة التي اعتبرها المستوطنون غير ملبية للاحتياجات الملحة للمنطقة.

ورغم ضخامة الأرقام، فإن المعنيين في كيان العدو يقدرون بأنها لن تحقق نتائجها إلا بعد سنوات، ولا تقدم حلولاً فورية لمئات آلاف المستوطنين الذين يعيشون في ظل تدهور أمني مستمر. ويطالب قادة هؤلاء بصرف ميزانية إضافية متأخرة منذ أكثر من عام بقيمة 3 مليارات شيكل (1 مليار دولار) لإعادة الإعمار، وسط مخاوف من عجز "حكومة نتنياهو" عن تنفيذ القرار قبل احتمال حلّها.

ويترافق ذلك، مع توجيه المستوطنين اتهامات للحكومة بأنها تعمل على "تطبيع الواقع الأمني الخطير" عبر إبقاء التعتيم على حجم هجمات حزب الله، والتي تجسدت مؤخراً في سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في بساتين كيبوتس "ساسا" بالجليل الأعلى على بعد أمتار من العمال دون تفعيل صفارات الإنذار، مما عمّق انعدام الشعور بالأمان في وقت مددت فيه الولايات المتحدة "وقف إطلاق النار" الروتيني لمدة 45 يوماً إضافية.

علماً أن قيادة العدو الشمالية فرضت إغلاقاً عسكرياً على كل الساحل، إلا أن الخلافات تفجرت مع المستوطنين جراء إصرار جيش العدو على إبقاء موقع سياحي قرب الناقورة مفتوحاً كمنطقة مدنية، رغم تعرضه لقصف مباشر بطائرة مسيّرة أسفر عن إصابة ثلاثة موظفين، وسط اتهامات لجيش العدو بالمخاطرة بأرواح الزوار وتبني قرارات ذات أبعاد سياسية وليست أمنية.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خريس: العدوان متواصل على الجنوب رغم كل ما يُقال عن وقف لإطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: العدو لجأ إلى الإجرام الدموي الأربعاء في بيروت والضاحية والجنوب والبقاع وجبل لبنان وفي كل مكان باستهداف المدنيين في الأحياء الممتدة والقرى والبلدات لتغطية عجزه في الميدان
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تفجيرات في الجنوب.. هذا ما فعله جيش العدو
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الشمالي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-05-18
Lebanon24
04:00 | 2026-05-18
Lebanon24
03:46 | 2026-05-18
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18
Lebanon24
03:30 | 2026-05-18
Lebanon24
03:30 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24