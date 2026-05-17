تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خطط لإعادة ترتيب الدوائر الضريبية والعقارية.. تمديد المهل هل يهدد الايرادات؟

Lebanon 24
17-05-2026 | 23:26
A-
A+
خطط لإعادة ترتيب الدوائر الضريبية والعقارية.. تمديد المهل هل يهدد الايرادات؟
خطط لإعادة ترتيب الدوائر الضريبية والعقارية.. تمديد المهل هل يهدد الايرادات؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كتبت سلوى بعلبكي في " النهار":عادة، لا تلجأ الدول إلى تمديد المهل الضريبية أو تعليقها إلا في الظروف الاستثنائية، وهو ما ينطبق على لبنان. فالحرب، والانهيارات الاقتصادية، وحالات النزوح الواسعة، كلها عوامل دفعت السلطات اللبنانية وخصوصاً مجلس النواب إلى إعطاء المكلفين فسحة إضافية لتسوية أوضاعهم المالية، انطلاقاً من مبدأ مراعاة الظروف القاهرة التي تحول دون التزام المواعيد المحددة.

بيد أن هذا الإجراء، رغم طابعه الإنساني والاجتماعي، يفتح في المقابل نقاشاً واسعاً حيال تأثيره في انتظام الجباية وإيرادات الدولة، وحدود التوازن بين حماية المكلفين والمحافظة على المالية العامة.

يؤكد وزير المال ياسين جابر لـ"النهار" أن الوزارة تعاملت بمرونة خلال فترة الحرب، مراعاة للأوضاع المعيشية والأمنية، لكنها في الوقت عينه تحاول منع تحول التمديد إلى قاعدة دائمة تضعف الالتزام الضريبي. لكنه يلفت إلى أن مفهوم "تعليق المهل" الذي يقره مجلس النواب يختلف عن التمديد الإداري، إذ يهدف أساساً إلى حفظ الحقوق ومنع سقوطها عند تعذر إنجاز المعاملات ضمن المهل القانونية. ويشمل تعليق المهل مختلف المعاملات والحقوق، لا الضرائب فقط.

هذه الإجراءات، رغم ضرورتها أحياناً، تنعكس مباشرة على إيرادات الدولة. لذلك، لم توافق وزارة المال على تمديد شامل لكل الضرائب، بل حصرته ببعض التصاريح المحددة، فيما رفضت تمديد مهلة تسديد الضريبة على القيمة المضافة (TVA)"، وفق ما يكشف جابر الذي يوضح أن "هذه الأموال تكون قد جبيت أصلاً من المستهلكين، وكان بعض المكلفين يؤخرون تسديدها للإفادة من الفوائد المصرفية المرتفعة على الليرة، معتبرين أن الغرامات تبقى أقل كلفة من الأرباح المحققة. لذا، اتخذت الوزارة إجراءات أكثر تشدداً، أبرزها منع المتخلفين عن الدفع من تخليص بضائعهم عبر الجمارك إلى حين التسديد". هذا الإجراء، ساهم وفق جابر "في رفع مستوى الالتزام خلال الأسابيع الأخيرة، وأدى إلى تسجيل حركة دفع ملحوظة منذ نهاية نيسان".

في المقابل، يقرّ بأن "الانكماش الاقتصادي أثر مباشرة في إيرادات الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق اللبنانية، مع تراجع أعمال الفنادق والمطاعم والمؤسسات التجارية، فيما بقيت الجباية مستمرة على السلع المستوردة الخاضعة للضريبة". لا يقتصر التحدي على الجانب المالي فقط، إذ تترافق هذه المرحلة مع ورشة إعادة تنظيم داخل وزارة المال نفسها.

ويتحدث جابر عن خطط لإعادة ترتيب الدوائر الضريبية والعقارية، ونقل بعضها إلى مبنى الـ TVA، إضافة إلى تحديث الأنظمة المعلوماتية وتجهيز الإدارات بالبنية التقنية اللازمة. ويشير إلى أن سنوات الانهيار والإهمال أدت إلى خسارة عدد كبير من الكفايات في القطاع العام، ما جعل إعادة بناء الإدارة المالية عملية معقدة تحتاج إلى وقت وإمكانات.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحركات سياسية وأمنية متزامنة لإعادة ترتيب المشهد العراقي
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تمديد مهلة تقديم التصريح عن رسم الطابع المالي
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا توجد أي مناقشات بشأن تمديد مهلة وقف النار
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تمديد مهلة استشارات وزارة الاتصالات.. إليكم الموعد
lebanon 24
Lebanon24
18/05/2026 11:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

السلطات اللبنانية

اللبنانية

القاهرة

الجمارك

التزام

بعلبك

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:59 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:24 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:06 | 2026-05-18
Lebanon24
04:00 | 2026-05-18
Lebanon24
03:46 | 2026-05-18
Lebanon24
03:40 | 2026-05-18
Lebanon24
03:30 | 2026-05-18
Lebanon24
03:30 | 2026-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24