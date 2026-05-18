هدوء حذر يخيّم على مختلف المحاور وسط ترقب ميداني

يسود هدوء حذر على مختلف المحاور منذ ساعات، في ظل ترقب ميداني واستنفار غير معلن في عدد من النقاط الحدودية والمناطق الحساسة.ورغم توقف الاشتباكات والقصف في الوقت الراهن، إلا أن الأجواء لا تزال متوترة، مع متابعة دقيقة للتحركات العسكرية والتطورات الميدانية، وسط مخاوف من تجدد التصعيد في أي لحظة.كما تشهد بعض المناطق حركة حذرة للأهالي، فيما يلتزم كثيرون منازلهم بانتظار اتضاح صورة الوضع الأمني خلال الساعات المقبلة.