هادي ابن الـ 16 عاماً.. جثة داخل منزله في طرابلس

عُثر فجر اليوم الإثنين على القاصر البالغ من العمر 16 عاماً جثة داخل منزله في المغر بمدينة ، وفق ما أفادت مندوبة " ".وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات الأولية في الحادثة، فيما نُقلت الجثة إلى .وتشير المعلومات الأولية إلى أنه عُثر عليه مشنوقاً، فيما لا تزال التحقيقات جارية بإشراف الجهات المختصة لتحديد ملابسات الوفاة وظروفها.