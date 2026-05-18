سببان للتركيز الاسرائيلي على استهداف سحمر

قال مصدر عسكري لبناني "إن تركيز العدو على استهداف بلدة في خلال الايام الماضية له سببان أساسيان:الأول:موقعها الجغرافي كصلة وصل مع البقاعين الأوسط والشمالي حيث ثقل مخازن أسلحة ومعسكرات عناصره، وكونها الطريق الأسهل لوصول هذه الإمدادات بالعديد والعتاد إلى جبهة الجنوب الأمامية، فمن هذا المنطلق جعلها "حزب الله" نقطة تخزين أساسية للإمداد.أما السبب الثاني، بحسب المصدر، فهو عدم وجود تنوع ديموغرافي في البلدة، ما يسهّل العمل بسرية تامة من دون أي اعتراض من أحد مكوّناتها أو فاعلياتها، كونها مناصرة للحزب، ومعظم أبنائها لديهم وظائف لوجستية بسبب وضعيتها منذ حرب إسناد غزة وما قبلها.وختم المصدر بالقول إن سحمر أصبحت بلدة مدمّرة تماماً بسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل عليها ، مثل غالبية قرى "الحافة الأمامية".