تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
سببان للتركيز الاسرائيلي على استهداف سحمر
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-05-2026
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر عسكري لبناني "إن تركيز العدو
الإسرائيلي
على استهداف بلدة
سحمر
في
البقاع الغربي
خلال الايام الماضية له سببان أساسيان:
Advertisement
الأول:موقعها الجغرافي كصلة وصل مع البقاعين الأوسط والشمالي حيث ثقل مخازن أسلحة
حزب الله
ومعسكرات عناصره، وكونها الطريق الأسهل لوصول هذه الإمدادات بالعديد والعتاد إلى جبهة الجنوب الأمامية، فمن هذا المنطلق جعلها "حزب الله" نقطة تخزين أساسية للإمداد.
أما السبب الثاني، بحسب المصدر، فهو عدم وجود تنوع ديموغرافي في البلدة، ما يسهّل العمل بسرية تامة من دون أي اعتراض من أحد مكوّناتها أو فاعلياتها، كونها مناصرة للحزب، ومعظم أبنائها لديهم وظائف لوجستية بسبب وضعيتها منذ حرب إسناد غزة وما قبلها.
وختم المصدر بالقول إن سحمر أصبحت بلدة مدمّرة تماماً بسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل عليها ، مثل غالبية قرى "الحافة الأمامية".
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تركيز اسرائيلي على بنت جبيل لهذا السبب
Lebanon 24
تركيز اسرائيلي على بنت جبيل لهذا السبب
18/05/2026 11:02:49
18/05/2026 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": لا صحة لما يتم تداوله عن إستهداف الجسر بين سحمر ومشغرة بعد
Lebanon 24
"لبنان24": لا صحة لما يتم تداوله عن إستهداف الجسر بين سحمر ومشغرة بعد
18/05/2026 11:02:49
18/05/2026 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي
18/05/2026 11:02:49
18/05/2026 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة سحمر
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة سحمر
18/05/2026 11:02:49
18/05/2026 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
البقاع الغربي
الإسرائيلي
حزب الله
إسرائيل
البقاعي
الشمالي
البقاع
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصف متواصل... هذه البلدات تتعرض لاستهدافات إسرائيلية (تحديث مستمر)
Lebanon 24
قصف متواصل... هذه البلدات تتعرض لاستهدافات إسرائيلية (تحديث مستمر)
03:06 | 2026-05-18
18/05/2026 03:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الهدنة التي لا تُقنع النازحين: أزمة ثقة لا تبدّدها البيانات الرسمية
Lebanon 24
الهدنة التي لا تُقنع النازحين: أزمة ثقة لا تبدّدها البيانات الرسمية
04:00 | 2026-05-18
18/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدعو هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع غدًا
Lebanon 24
بري يدعو هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع غدًا
03:46 | 2026-05-18
18/05/2026 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
Lebanon 24
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
03:40 | 2026-05-18
18/05/2026 03:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت: سأشارك اليوم في الاجتماع في مكتب بو صعب بروحية الحوار
Lebanon 24
الحوت: سأشارك اليوم في الاجتماع في مكتب بو صعب بروحية الحوار
03:30 | 2026-05-18
18/05/2026 03:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
Lebanon 24
كلام إسرائيلي عن قصف "الضاحية".. وإشارات بـ"توسيع التوغل البري"!
10:30 | 2026-05-17
17/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
Lebanon 24
تشوّهت.. هذا ما حصل مع فنانة لبنانية خلال عملية تجميل! (صورة)
08:59 | 2026-05-17
17/05/2026 08:59:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
Lebanon 24
مصر تدخل على خط الكهرباء في لبنان.. نهاية العتمة ليست سحرية
11:00 | 2026-05-17
17/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
Lebanon 24
سيارتها انقلبت عدة مرات وتهشمت بالكامل.. إعلامية شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صور)
23:24 | 2026-05-17
17/05/2026 11:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
Lebanon 24
ما بعد "إسكات الجبهة".. كيف يُهندَس المشهد الأمني في الجنوب؟
05:00 | 2026-05-17
17/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
03:06 | 2026-05-18
قصف متواصل... هذه البلدات تتعرض لاستهدافات إسرائيلية (تحديث مستمر)
04:00 | 2026-05-18
الهدنة التي لا تُقنع النازحين: أزمة ثقة لا تبدّدها البيانات الرسمية
03:46 | 2026-05-18
بري يدعو هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع غدًا
03:40 | 2026-05-18
اعتبارًا من هذا التاريخ.. لبنان سيتأثر بمنخفض جوي جديد
03:30 | 2026-05-18
الحوت: سأشارك اليوم في الاجتماع في مكتب بو صعب بروحية الحوار
03:30 | 2026-05-18
عن مسيّرات "حزب الله" والتهديد الذي تشكله لإسرائيل.. هذا ما كشفه تقرير تركي
فيديو
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
18/05/2026 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلان أحمد سعد انفصاله عن زوجته للمرة الثالثة.. هكذا علّقت الإعلامية ياسمين عز (فيديو)
02:18 | 2026-05-09
18/05/2026 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
18/05/2026 11:02:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24